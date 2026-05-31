Жорин: Безопасных мест для россиян на ВОТ теперь не осталось

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Контроль ключевых логистических маршрутов Луганской области со стороны Третьего армейского корпуса существенно осложнил положение российских войск на временно оккупированных территориях. Отныне оккупанты не имеют безопасных зон для перемещения и обеспечения своих подразделений.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, передает Новини.LIVE.

Украинские воины уничтожают логистику врага на Луганщине

По словам Жорина, несмотря на заявления России о якобы полном контроле над Луганской областью, украинские военные продолжают наносить удары по вражеской логистике и инфраструктуре.

"Что означает в практической плоскости контроль Третьего армейского корпуса основных логистических маршрутов Луганщины? Безопасных мест для россиян на временно оккупированных территориях теперь не осталось", — подчеркнул он.

Военный подчеркнул, что украинские силы и в дальнейшем будут сосредотачиваться на уничтожении логистических путей и ресурсов противника.

"Пока оккупанты отчитываются о якобы захваченной Луганской области, мы и дальше будем бить по логистике, будем уничтожать инфраструктуру и убивать врагов", — заявил Жорин.

Он также отметил, что для него эта борьба имеет личное значение, ведь он родился в Рубежном.

Отдельно заместитель командира Третьего армейского корпуса обратился к жителям временно оккупированной Луганщины с призывом помогать украинским силам.

"Активизируйте подпольную деятельность, помогайте украинской армии уничтожать врага", — призвал Жорин.

Заявление Максима Жорина. Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Максим Жорин заявил, что российский Калининград может стать одной из потенциальных целей для атак беспилотников. По его мнению, удары по стратегически важным российским городам способны усилить внутреннее напряжение в РФ и вызвать рост панических настроений среди населения.

Также Жорин высказался относительно будущей государственной политики Украины, отметив, что не поддерживает предоставление отдельных привилегий национальным меньшинствам. По его словам, особые права для отдельных групп могут в перспективе создавать риски для единства и территориальной целостности государства.