Магнітні бурі та сонячна активність: прогноз на сьогодні 21 вересня

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітні бурі у понеділок, 21 вересня, не очікуються на Землі. Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці не відбулося жодного спалаху.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 21 вересня

Геомагнітне поле буде спокійного рівня, а сонячна активність низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 21 вересня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 6

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Вплив магнітних бур на організм

Геомагнітні бурі, спричинені спалахами та іншими проявами сонячної активності, можуть впливати на деякі фізіологічні процеси в організмі людини.

Окремі дослідження виявляли можливий зв’язок між сильними геомагнітними збуреннями та серцево-судинними подіями. Однак результати наукових робіт залишаються неоднозначними, тому остаточних висновків щодо прямого впливу магнітних бур на здоров’я наразі немає.

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Фахівці зазначають, що під час періодів підвищеної сонячної активності на самопочуття також можуть впливати інші чинники — зміни погоди, якість сну, стрес, зневоднення та коливання артеріального тиску.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на NOAA, упродовж 25-28 вересня очікується затяжний, але слабкий сплеск геомагнітних коливань. Метеозалежні можуть відчути погіршення самопочуття.

А у жовтні погода в Україні буде загалом теплішою за кліматичну норму приблизно на 1-2 °C. Водночас протягом місяця очікуються різкі зміни температури та періоди похолодання.