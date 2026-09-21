Магнитные бури и солнечная активность: прогноз на сегодня, 21 сентября

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитные бури в понедельник, 21 сентября, на Земле не ожидаются. За последние сутки солнечная активность оставалась на низком уровне. На Солнце не произошло ни одной вспышки.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 21 сентября

Геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 21 сентября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 6

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Влияние магнитных бурь на организм

Геомагнитные бури, вызванные вспышками и другими проявлениями солнечной активности, могут влиять на некоторые физиологические процессы в организме человека.

Отдельные исследования выявляли возможную связь между сильными геомагнитными возмущениями и сердечно-сосудистыми событиями. Однако результаты научных работ остаются неоднозначными, поэтому окончательных выводов о прямом влиянии магнитных бурь на здоровье пока нет.

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Специалисты отмечают, что в периоды повышенной солнечной активности на самочувствие также могут влиять другие факторы — изменения погоды, качество сна, стресс, обезвоживание и колебания артериального давления.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на NOAA, в период с 25 по 28 сентября ожидается затяжной, но слабый всплеск геомагнитных колебаний. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

А в октябре погода в Украине будет в целом теплее климатической нормы примерно на 1-2 °C. В то же время в течение месяца ожидаются резкие перепады температуры и периоды похолодания.