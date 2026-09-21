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Главная Новости дня Ни одной вспышки на Солнце: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ни одной вспышки на Солнце: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
21 сентября 2026 13:07
Магнитные бури и солнечная активность: прогноз на сегодня, 21 сентября
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитные бури в понедельник, 21 сентября, на Земле не ожидаются. За последние сутки солнечная активность оставалась на низком уровне. На Солнце не произошло ни одной вспышки.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 21 сентября

Геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 21 сентября:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 6
Магнітні бурі 21 вересня
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Влияние магнитных бурь на организм

Геомагнитные бури, вызванные вспышками и другими проявлениями солнечной активности, могут влиять на некоторые физиологические процессы в организме человека.

Отдельные исследования выявляли возможную связь между сильными геомагнитными возмущениями и сердечно-сосудистыми событиями. Однако результаты научных работ остаются неоднозначными, поэтому окончательных выводов о прямом влиянии магнитных бурь на здоровье пока нет.

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Специалисты отмечают, что в периоды повышенной солнечной активности на самочувствие также могут влиять другие факторы — изменения погоды, качество сна, стресс, обезвоживание и колебания артериального давления.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на NOAA, в период с 25 по 28 сентября ожидается затяжной, но слабый всплеск геомагнитных колебаний. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

А в октябре погода в Украине будет в целом теплее климатической нормы примерно на 1-2 °C. В то же время в течение месяца ожидаются резкие перепады температуры и периоды похолодания.

космос Солнце магнитные бури плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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