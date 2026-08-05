Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Житомирській області не вистачає 40% коштів на ремонт доріг

Житомирській області не вистачає 40% коштів на ремонт доріг

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 15:14
Житомирській області не вистачає 40% коштів на ремонт доріг
Ремонт доріг в Україні. Фото: Державне Агентство відновлення та розвитку інфраструктури

У Житомирській області є проблеми з фінансуванням робіт щодо поточного ремонту та догляду за автомобільними шляхами. Місцевому профільному відомству не вистачає грошей для того, щоб підготувати дорожню інфраструктуру до майбутніх зимових холодів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву заступника начальника Служби відновлення у Житомирській області Андрія Борецького в ефірі Ранок.LIVE.

Пріоритети в ремонті доріг

Поточний бюджет покриває лише трохи більше половини від реальних потреб дорожнього сектору в регіоні.

"Зараз дефіцит фінансування на експлуатаційне утримання доріг становить близько 400 млн грн, що дорівнює приблизно 40% від необхідного обсягу коштів", — заявив Андрій Борецький

В умовах такого жорсткого обмеження ресурсів дорожники вимушені спрямовувати всі наявні гроші виключно на головні транспортні артерії країни.

Читайте також:

"Ми працюємо в тих коштах, що нам виділила держава. Перед усім це ремонт доріг першого та другого рівня — міжнародні та національні дороги. Що стосується регіональних доріг, то тут дефіцит фінансування є, але ми надіємось, що держава знайде кошти, і роботи будуть зроблені до зими, ми приведемо дороги в належний стан", — заявив Андрій Борецький.

Обмежені терміни для ремонтів

Ситуація ускладнюється тим, що часу для проведення якісних асфальтних робіт у регіонах залишається мало. Будь-які масштабні ремонти на дорогах доводиться повністю зупиняти одразу після перших серйозних осінніх похолодань.

а практикою, плюс-мінус жовтень ми ще працюємо. Уже в листопаді роботи фактично завершуються через температурні обмеження", — заявив чиновник.

Раніше Новини.LIVE писали, що уряд разом із  очільниками ОВА сформували список доріг, на ремонт яких виділили додаткові 3,5 мільярди гривень. Державні кошти розподілять лише між тими транспортними артеріями в областях, якими курсує гуманітарна допомога, їздять швидкі та здійснюються бізнес-перевезення.

Також ми повідомляли, що через постійний дефіцит державних коштів дорожня галузь України опинилася на межі кризи. Програму з ремонту найважливіших автошляхів, на яку мали виділити 52 мільярди гривень, в травні було профінансовано лише на 3 мільярди. 

держбюджет дороги відновлення
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації