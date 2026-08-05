Житомирській області не вистачає 40% коштів на ремонт доріг

Ремонт доріг в Україні. Фото: Державне Агентство відновлення та розвитку інфраструктури

У Житомирській області є проблеми з фінансуванням робіт щодо поточного ремонту та догляду за автомобільними шляхами. Місцевому профільному відомству не вистачає грошей для того, щоб підготувати дорожню інфраструктуру до майбутніх зимових холодів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву заступника начальника Служби відновлення у Житомирській області Андрія Борецького в ефірі Ранок.LIVE.

Пріоритети в ремонті доріг

Поточний бюджет покриває лише трохи більше половини від реальних потреб дорожнього сектору в регіоні.

"Зараз дефіцит фінансування на експлуатаційне утримання доріг становить близько 400 млн грн, що дорівнює приблизно 40% від необхідного обсягу коштів", — заявив Андрій Борецький

В умовах такого жорсткого обмеження ресурсів дорожники вимушені спрямовувати всі наявні гроші виключно на головні транспортні артерії країни.

Читайте також:

"Ми працюємо в тих коштах, що нам виділила держава. Перед усім це ремонт доріг першого та другого рівня — міжнародні та національні дороги. Що стосується регіональних доріг, то тут дефіцит фінансування є, але ми надіємось, що держава знайде кошти, і роботи будуть зроблені до зими, ми приведемо дороги в належний стан", — заявив Андрій Борецький.

Обмежені терміни для ремонтів

Ситуація ускладнюється тим, що часу для проведення якісних асфальтних робіт у регіонах залишається мало. Будь-які масштабні ремонти на дорогах доводиться повністю зупиняти одразу після перших серйозних осінніх похолодань.

"За практикою, плюс-мінус жовтень ми ще працюємо. Уже в листопаді роботи фактично завершуються через температурні обмеження", — заявив чиновник.

Раніше Новини.LIVE писали, що уряд разом із очільниками ОВА сформували список доріг, на ремонт яких виділили додаткові 3,5 мільярди гривень. Державні кошти розподілять лише між тими транспортними артеріями в областях, якими курсує гуманітарна допомога, їздять швидкі та здійснюються бізнес-перевезення.

Також ми повідомляли, що через постійний дефіцит державних коштів дорожня галузь України опинилася на межі кризи. Програму з ремонту найважливіших автошляхів, на яку мали виділити 52 мільярди гривень, в травні було профінансовано лише на 3 мільярди.