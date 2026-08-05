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Главная Новости дня В Житомирской области не хватает 40 % средств на ремонт дорог

В Житомирской области не хватает 40 % средств на ремонт дорог

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 15:14
В Житомирской области не хватает 40 % средств на ремонт дорог
Ремонт дорог в Украине. Фото: Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры

В Житомирской области наблюдаются проблемы с финансированием работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог. Местному профильному ведомству не хватает средств для подготовки дорожной инфраструктуры к предстоящим зимним холодам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление заместителя начальника Службы восстановления в Житомирской области Андрея Борецкого в эфире Ранок.LIVE.

Приоритеты в ремонте дорог

Текущий бюджет покрывает лишь чуть больше половины реальных потребностей дорожного сектора в регионе.

"Сейчас дефицит финансирования на эксплуатационное содержание дорог составляет около 400 млн грн, что равно примерно 40% от необходимого объема средств", — заявил Андрей Борецкий

В условиях такого жесткого ограничения ресурсов дорожники вынуждены направлять все имеющиеся средства исключительно на главные транспортные артерии страны.

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"Мы работаем в рамках тех средств, которые нам выделило государство. Прежде всего это ремонт дорог первого и второго уровня — международных и национальных дорог. Что касается региональных дорог, то здесь существует дефицит финансирования, но мы надеемся, что государство найдет средства, и работы будут выполнены до зимы, мы приведем дороги в надлежащее состояние", — заявил Андрей Борецкий.

Ограниченные сроки для ремонтов

Ситуация осложняется тем, что времени для проведения качественных асфальтовых работ в регионах остается мало. Любые масштабные ремонтные работы на дорогах приходится полностью останавливать сразу после первых серьезных осенних заморозков.

"По практике, плюс-минус октябрь мы ещё работаем. Уже в ноябре работы фактически завершаются из-за температурных ограничений", — заявил чиновник.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правительство совместно с руководителями областных государственных администраций сформировало список дорог, на ремонт которых выделили дополнительные 3,5 миллиарда гривен. Государственные средства будут распределены только между теми транспортными артериями в областях, по которым курсирует гуманитарная помощь, ездят скорые и осуществляются бизнес-перевозки.

Также мы сообщали, что из-за постоянного дефицита государственных средств дорожная отрасль Украины оказалась на грани кризиса. Программа по ремонту важнейших автодорог, на которую должны были выделить 52 миллиарда гривен, в мае была профинансирована лишь на 3 миллиарда.

госбюджет дороги восстановление
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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