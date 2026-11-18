Жителі тимчасово окупованих Олешок та представники представники Офісу омбудсмана. Фото: facebook.com/office.ombudsman.ua

Мешканці тимчасово окупованих Олешок, які виїхали на підконтрольну Україні територію, продовжують прибувати до різних областей країни. Відомо, що людей зустріли на Кіровоградщині, Львівщині, Івано-Франківщині.

Про це повідомив Офіс Омбудсмана України, передає Новини.LIVE.

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Як зустріли жителів тимчасово окупованих Олешок

Дмитро Лубінець повідомив, що його представники Віталій Вербовий, Галина Лугова та Тарас Подвірний зустріли жителів окупованих Олешок, з'ясували їхні потреби та надали необхідну допомогу.

Напередодні уповноважений Верховної Ради України провів координаційну нараду з представниками ОВА щодо підтримки жителів окупованих Олешок, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Обласні військові адміністрації зобов'язані забезпечити супровід людей та їх інтеграцію в громадах. Стало відомо, що люди продовжують прибувати до різних регіонів країни:

"До Івано-Франківська прибула жінка, для якої наша команда оперативно знайшла належне місце тимчасового проживання з гідними умовами, узгодила всі організаційні питання, особисто доставила її та допомогла облаштуватися. Поселили разом з іншою жінкою, яку також вдалося вивезти під час гуманітарної місії. Важливо, що жінка має безпосередній контакт з Представником і може звернутися до нього у разі виникнення будь-яких питань чи потреб", — йдеться в джерелі.

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На Кіровоградщині представниця омбудсмана Галина Лугова особисто зустріла 91-річну жительку Олешок. Жінка проявила героїчну сміливість, попри вік вона подолала такий нелегкий шлях.

Інша родина обрала для подальшого проживання Львівщину. Регіональний представник Тарас Подвірний допоміг людям із речами, які необхідні для облаштування на новому місці.

Жителі окупованих Олешок. Фото: facebook.com/office.ombudsman.ua

Жителька окупованих Олешок із представниками Офісу омбудсмана України. Фото: facebook.com/office.ombudsman.ua

Ми писали, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в тимчасово окупованих Олешках вдалось врятувати родину, яка рік була заблокована у квартирі. Необхідні речі, зокрема їжу, їм доставляли за допомогою БпЛА.

Новини.LIVE інформували, що Дмитро Лубінець також заявив, що найскладнішим випробуванням під час гуманітарної місії в окупованих Олешках для нього стала відсутність зв’язку протягом трьох днів. Окремо він зазначив, що під час операції свідомо спілкувався з місцевими жителями українською мовою.