Жителей Олешек встретили в разных регионах Украины, среди них 91-летняя женщина
Жители временно оккупированных Олешек, которые выехали на подконтрольную Украине территорию, продолжают прибывать в различные области страны. Известно, что людей встретили в Кировоградской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Об этом сообщил Офис омбудсмена Украины, передает Новини.LIVE.
Как встретили жителей временно оккупированных Олешек
Дмитрий Лубинец сообщил, что его представители Виталий Вербовой, Галина Луговая и Тарас Подворный встретили жителей оккупированных Олешек, выяснили их потребности и оказали необходимую помощь.
Накануне уполномоченный Верховной Рады Украины провел координационное совещание с представителями ОВА по вопросам поддержки жителей оккупированных Олешек, которые выехали на подконтрольную Украине территорию. Областные военные администрации обязаны обеспечить сопровождение людей и их интеграцию в общинах. Стало известно, что люди продолжают прибывать в разные регионы страны:
"В Ивано-Франковск прибыла женщина, для которой наша команда оперативно нашла подходящее место временного проживания с достойными условиями, согласовала все организационные вопросы, лично доставила её и помогла обустроиться. Ее поселили вместе с другой женщиной, которую также удалось вывезти во время гуманитарной миссии. Важно, что у женщины есть непосредственный контакт с представителем и она может обратиться к нему в случае возникновения каких-либо вопросов или потребностей", — говорится в источнике.
В Кировоградской области представительница омбудсмена Галина Луговая лично встретила 91-летнюю жительницу Олешок. Женщина проявила героическую смелость: несмотря на возраст, она преодолела такой нелегкий путь.
Другая семья выбрала для дальнейшего проживания Львовскую область. Региональный представитель Тарас Подворный помог людям с вещами, необходимыми для обустройства на новом месте.
Мы писали, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что во временно оккупированных Олешках удалось спасти семью, которая год пробыла заблокированной в квартире. Необходимые вещи, в частности еду, им доставляли с помощью БПЛА.
Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Лубинец также заявил, что самым сложным испытанием во время гуманитарной миссии в оккупированных Олешках для него стало отсутствие связи в течение трех дней. Отдельно он отметил, что во время операции сознательно общался с местными жителями на украинском языке.