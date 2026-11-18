Жители временно оккупированных Олешек и представители Офиса омбудсмена. Фото: facebook.com/office.ombudsman.ua

Жители временно оккупированных Олешек, которые выехали на подконтрольную Украине территорию, продолжают прибывать в различные области страны. Известно, что людей встретили в Кировоградской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщил Офис омбудсмена Украины, передает Новини.LIVE.

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Как встретили жителей временно оккупированных Олешек

Дмитрий Лубинец сообщил, что его представители Виталий Вербовой, Галина Луговая и Тарас Подворный встретили жителей оккупированных Олешек, выяснили их потребности и оказали необходимую помощь.

Накануне уполномоченный Верховной Рады Украины провел координационное совещание с представителями ОВА по вопросам поддержки жителей оккупированных Олешек, которые выехали на подконтрольную Украине территорию. Областные военные администрации обязаны обеспечить сопровождение людей и их интеграцию в общинах. Стало известно, что люди продолжают прибывать в разные регионы страны:

"В Ивано-Франковск прибыла женщина, для которой наша команда оперативно нашла подходящее место временного проживания с достойными условиями, согласовала все организационные вопросы, лично доставила её и помогла обустроиться. Ее поселили вместе с другой женщиной, которую также удалось вывезти во время гуманитарной миссии. Важно, что у женщины есть непосредственный контакт с представителем и она может обратиться к нему в случае возникновения каких-либо вопросов или потребностей", — говорится в источнике.

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В Кировоградской области представительница омбудсмена Галина Луговая лично встретила 91-летнюю жительницу Олешок. Женщина проявила героическую смелость: несмотря на возраст, она преодолела такой нелегкий путь.

Другая семья выбрала для дальнейшего проживания Львовскую область. Региональный представитель Тарас Подворный помог людям с вещами, необходимыми для обустройства на новом месте.

Жители оккупированных Олешек. Фото: facebook.com/office.ombudsman.ua

Жительница оккупированных Олешек с представителями Офиса омбудсмена Украины. Фото: facebook.com/office.ombudsman.ua

Мы писали, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что во временно оккупированных Олешках удалось спасти семью, которая год пробыла заблокированной в квартире. Необходимые вещи, в частности еду, им доставляли с помощью БПЛА.

Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Лубинец также заявил, что самым сложным испытанием во время гуманитарной миссии в оккупированных Олешках для него стало отсутствие связи в течение трех дней. Отдельно он отметил, что во время операции сознательно общался с местными жителями на украинском языке.