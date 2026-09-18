Жителям прифронтових зон виплатять 19 400 гривень зимової допомоги

Житель прифронтової Великомихайлівської громади Дніпропетровщини. Фото ілюстративне: Суспільне Дніпро

Жителі прифронтових громад зможуть отримати 19 тисяч 400 гривень грошової допомоги в межах програми "Зимова підтримка". Кошти виплачують на одне домогосподарство, щоб люди могли підготуватися до холодної пори року. Щоправда, для оформлення виплати є одна важлива умова, без виконання якої гроші не нарахують.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна в інтерв’ю "Українському радіо".

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Як і де оформити виплату

Заяву на допомогу можна подати тільки в офлайн-форматі. Зробити це можна у ЦНАПах, відділеннях Пенсійного фонду, органах місцевого самоврядування або інших уповноважених установах. Якщо в регіоні небезпечно, заявки прийматимуть в укриттях, ОСББ чи інших зручних місцях. Особиста присутність потрібна для підтвердження особи та вибору зручного способу для виплати.

Як отримати та на що можна витратити

Формат виплати залежить від того, як близько людина живе до лінії фронту:

зона 0–20 кілометрів: кошти відправлять на банківську карту або видадуть через "Укрпошту";

кошти відправлять на банківську карту або видадуть через "Укрпошту"; зона 20–50 кілометрів: гроші нарахують на карту за IBAN або надішлють переказом через Western Union.

Цього року гроші можна витрачати без обмежень: на дрова чи інше паливо, теплі речі, ковдри, павербанки або оплату комунальних послуг.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв про заяву співголови партії "Альтернатива для Німеччини" Аліси Вайдель. Політикиня запропонувала депортувати тих, хто підлягає висланню, але досі перебуває на німецькій території. Зокрема, це стосуєтся понад мільйона українських переселенців, які отримують німецькі соціальні виплати.

Також Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького повідомляв, як повітряні тривоги вплинуть на роботу залізниці. Під час жовтого рівня загрози ані рух потягів, ані посадку і висадку пасажирів не припинятимуть. Якщо ж буде червоний рівень небезпеки, людей евакуюють.