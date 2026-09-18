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Главная Новости дня Жители прифронтовых зон получат более 19 тысяч гривен помощи

Жители прифронтовых зон получат более 19 тысяч гривен помощи

Ua ru
18 сентября 2026 04:52
Жителям прифронтовых зон выплатят 19 400 гривен зимней помощи
Житель прифронтовой общины Великомихайловская в Днепропетровской области. Фото иллюстративное: Суспільне Дніпро

Жители прифронтовых громад смогут получить 19 тысяч 400 гривен денежной помощи в рамках программы "Зимняя поддержка". Средства выплачиваются на одно домохозяйство, чтобы люди могли подготовиться к холодному времени года. Правда, для оформления выплаты есть одно важное условие, без выполнения которого деньги не начислят.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина в интервью "Украинскому радио".

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Как и где оформить выплату

Заявление на пособие можно подать только в офлайн-формате. Сделать это можно в ЦПАУ, отделениях Пенсионного фонда, органах местного самоуправления или других уполномоченных учреждениях. Если в регионе небезопасно, заявки будут принимать в убежищах, ОСМД или других удобных местах. Личное присутствие необходимо для подтверждения личности и выбора удобного способа для выплаты.

Как получить и на что можно потратить

Формат выплаты зависит от того, насколько близко человек проживает к линии фронта:

  • зона 0–20 километров: средства перечислят на банковскую карту или выдадут через "Укрпочту";
  • зона 20–50 километров: деньги начислят на карту по IBAN или отправят переводом через Western Union.

В этом году деньги можно тратить без ограничений: на дрова или другое топливо, теплую одежду, одеяла, портативные зарядные устройства или оплату коммунальных услуг.

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Людям с ограниченной подвижностью и тем, кто не может самостоятельно добраться до учреждений, оформить помощь помогут социальные службы и местные власти.

Ранее Новини.LIVE сообщал о заявлении сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Алисы Вайдель. Политик предложила депортировать людей, которые подлежат высылке, но до сих пор находятся на территории Германии. В частности, это касается более миллиона украинских переселенцев, получающих немецкие социальные выплаты.

Также Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого сообщал, как воздушные тревоги повлияют на работу железной дороги. Во время желтого уровня угрозы ни движение поездов, ни посадку и высадку пассажиров не будут приостанавливать. Если же объявят красный уровень опасности, людей эвакуируют.

выплаты зима война в Украине денежная помощь поддержка
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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