Понад 10% добровольців-жінок йдуть у піхоту

Жінки у ЗСУ. Фото: Вечірній Київ

Понад 10% від загальної кількості нових рекрутів в українській армії наразі становлять жінки, які приєднуються до лав Сил оборони виключно на добровільній основі. Більшість із них традиційно обирають штабну роботу, сферу військової психології, медицину або логістичне забезпечення підрозділів. Але деякі українки все частіше свідомо підписують контракти для служби безпосередньо на бойових посадах, зокрема у піхотних частинах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву заступника начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ Ігоря Швайки в ефірі Ранок.LIVE.

Де служать жінки

Показники залучення жінок до захисту держави демонструють стабільне зростання порівняно з минулими роками.

"Кожні 10–12 осіб зі ста рекрутів — це жінки", — розповів представник Сил територіальної оборони Ігор Швайка.

За його словами, значна частина добровольців-жінок забезпечує надійну роботу кадрових служб, веде складні штабні документи або працює соціальними психологами для підтримки бійців після важких боїв.

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Проте загальні рамки суто тилових професій для жінок у війську вже давно розмилися через жорсткі реалії війни.

Дедалі більше рекруток вимагають направлення саме у бойові бригади на передову. Вони успішно проходять жорсткі фізичні випробування, опановують важку зброю та воюють на рівні з чоловіками в окопах, зазначив Ігор Швайка.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, президент Володимир Зеленський у Брюсселі анонсував початок створення спільної європейської антибалістичної системи. Перший крок до неї Україна зробить разом із представниками Німеччини на засіданні у форматі "Рамштайн".

Як також писали Новини.LIVE, лідери країн G7 у своїй спільній заяві оголосили про суттєве посилення військової та економічної підтримки України. Вони також пообіцяли збільшити поставки комплексів протиповітряної оборони для ЗСУ та передати нашій країні ліцензії на виробництво зброї.