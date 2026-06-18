Более 10 % женщин-добровольцев идут в пехоту

Женщины в ВСУ. Фото: «Вечерний Киев»

Более 10 % от общего числа новых рекрутов в украинской армии в настоящее время составляют женщины, которые вступают в ряды Сил обороны исключительно на добровольной основе. Большинство из них традиционно выбирают штабную работу, сферу военной психологии, медицину или логистическое обеспечение подразделений. Но некоторые украинки все чаще сознательно подписывают контракты на службу непосредственно на боевых должностях, в частности в пехотных частях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление заместителя начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ Игоря Швайки в эфире Ранок.LIVE.

Где служат женщины

Показатели привлечения женщин к защите государства демонстрируют стабильный рост по сравнению с прошлыми годами.

"Каждые 10–12 человек из ста рекрутов — это женщины", — рассказал представитель Сил территориальной обороны Игорь Швайка.

По его словам, значительная часть добровольцев-женщин обеспечивает надежную работу кадровых служб, ведет сложные штабные документы или работает социальными психологами для поддержки бойцов после тяжелых боев.

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Осознанный выбор боевых должностей

Однако общие рамки сугубо тыловых профессий для женщин в армии уже давно размылись из-за жестких реалий войны.

Все больше новобранцев требуют направления именно в боевые бригады на передовую. Они успешно проходят жесткие физические испытания, осваивают тяжелое оружие и воюют наравне с мужчинами в окопах, отметил Игорь Швайка.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, президент Владимир Зеленский в Брюсселе анонсировал начало создания совместной европейской антибаллистической системы. Первый шаг к ней Украина сделает вместе с представителями Германии на заседании в формате "Рамштайн".

Как также писали Новини.LIVE, лидеры стран G7 в своем совместном заявлении объявили о существенном усилении военной и экономической поддержки Украины. Они также пообещали увеличить поставки комплексов противовоздушной обороны для ВСУ и передать нашей стране лицензии на производство оружия.