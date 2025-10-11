Відео
Головна Новини дня Жінка замовила вбивство коханця доньки — як її покарав суд

Жінка замовила вбивство коханця доньки — як її покарав суд

Дата публікації: 11 жовтня 2025 10:02
На Полтавщині жінка замовила вбивство коханця доньки — суд виніс вирок
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Полтавській області 65-річна жінка замовила вбивство коханця своєї доньки. Суд визнав її винною та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Влітку 2020 року жінка дізналася, що її донька, яка перебуває в шлюбі, почала зустрічатися з іншим, поки чоловік перебуває в Польщі на заробітках. Внаслідок цього стався сімейний конфлікт.

Коли чоловік повернувся до України, то жінка вимагала від доньки, щоб вона продовжила стосунки з ним, але та відмовила та переїхала до коханця.

У серпні 2023 року фігурантка звернулася до знайомого, аби він знайшов тих, хто готовий вбити чоловіка. Тоді у Лохвиці з ними відбулася зустріч. Жінка розповіла їм адресу чоловіка, фото, номер телефону, опис звичок і транспортний засіб.

За вбивство вона запропонувала 1500 доларів, передавши 200 доларів завдатку. Поліція отримала оперативну інформацію та організувала спецоперацію, в якій інсценувала вбивство чоловіка.

У вересні 2023 року жінка отримала фото "тіла" та речові докази. Вона повірила та передала ще 1300 доларів, а також 200 доларів за "техпаспорт".

Під час судового засідання фігурантка заперечила провину. За її словами, вона нібито просила лише "побити" чоловіка, який "зловживав алкоголем і шкодив її доньці". Суд визнав ці заяви неправдивими. 

Що вирішив суд

Суддівська колегія відхилила аргументи захисту щодо нібито "провокації з боку правоохоронців", наголосивши, що злочинний намір сформувався у самої обвинуваченої, а дії поліцейських були спрямовані лише на фіксацію його виконання.

Суд призначив жінці десять років позбавлення волі. Також з неї стягнули майже 6000 гривень за експертизи. 

Нагадаємо, житель Вінницької області намагався продавати підроблені євро. Суд призначив йому позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше на Львівщині судили водія, який обігнав колону військових та збив правоохоронця.

суд вбивство поліція гроші Полтавська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
