На Полтавщині жінка замовила вбивство коханця доньки — суд виніс вирок

У Полтавській області 65-річна жінка замовила вбивство коханця своєї доньки. Суд визнав її винною та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Влітку 2020 року жінка дізналася, що її донька, яка перебуває в шлюбі, почала зустрічатися з іншим, поки чоловік перебуває в Польщі на заробітках. Внаслідок цього стався сімейний конфлікт.

Коли чоловік повернувся до України, то жінка вимагала від доньки, щоб вона продовжила стосунки з ним, але та відмовила та переїхала до коханця.

У серпні 2023 року фігурантка звернулася до знайомого, аби він знайшов тих, хто готовий вбити чоловіка. Тоді у Лохвиці з ними відбулася зустріч. Жінка розповіла їм адресу чоловіка, фото, номер телефону, опис звичок і транспортний засіб.

За вбивство вона запропонувала 1500 доларів, передавши 200 доларів завдатку. Поліція отримала оперативну інформацію та організувала спецоперацію, в якій інсценувала вбивство чоловіка.

У вересні 2023 року жінка отримала фото "тіла" та речові докази. Вона повірила та передала ще 1300 доларів, а також 200 доларів за "техпаспорт".

Під час судового засідання фігурантка заперечила провину. За її словами, вона нібито просила лише "побити" чоловіка, який "зловживав алкоголем і шкодив її доньці". Суд визнав ці заяви неправдивими.

Що вирішив суд

Суддівська колегія відхилила аргументи захисту щодо нібито "провокації з боку правоохоронців", наголосивши, що злочинний намір сформувався у самої обвинуваченої, а дії поліцейських були спрямовані лише на фіксацію його виконання.

Суд призначив жінці десять років позбавлення волі. Також з неї стягнули майже 6000 гривень за експертизи.

