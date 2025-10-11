Видео
Женщина заказала убийство любовника дочери — как ее наказал суд

Женщина заказала убийство любовника дочери — как ее наказал суд

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 10:02
В Полтавской области женщина заказала убийство любовника дочери — суд вынес приговор
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Полтавской области 65-летняя женщина заказала убийство любовника своей дочери. Суд признал ее виновной и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

Детали дела

Летом 2020 года женщина узнала, что ее дочь, которая находится в браке, начала встречаться с другим, пока муж находится в Польше на заработках. В результате этого произошел семейный конфликт.

Когда мужчина вернулся в Украину, то женщина требовала от дочери, чтобы она продолжила отношения с ним, но та отказала и переехала к любовнику.

В августе 2023 года фигурантка обратилась к знакомому, чтобы он нашел тех, кто готов убить мужчину. Тогда в Лохвице с ними состоялась встреча. Женщина рассказала им адрес мужчины, фото, номер телефона, описание привычек и транспортное средство.

За убийство она предложила 1500 долларов, передав 200 долларов задатка. Полиция получила оперативную информацию и организовала спецоперацию, в которой инсценировала убийство мужчины.

В сентябре 2023 года женщина получила фото "тела" и вещественные доказательства. Она поверила и передала еще 1300 долларов, а также 200 долларов за "техпаспорт".

Во время судебного заседания фигурантка отрицала вину. По ее словам, она якобы просила лишь "побить" мужчину, который "злоупотреблял алкоголем и вредил ее дочери". Суд признал эти заявления ложными.

Что решил суд

Судейская коллегия отклонила аргументы защиты о якобы "провокации со стороны правоохранителей", отметив, что преступное намерение сформировалось у самой обвиняемой, а действия полицейских были направлены лишь на фиксацию его выполнения.

Суд назначил женщине десять лет лишения свободы. Также с нее взыскали почти 6000 гривен за экспертизы.

Напомним, житель Винницкой области пытался продавать поддельные евро. Суд назначил ему лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее на Львовщине судили водителя, который обогнал колонну военных и сбил правоохранителя.

суд убийство полиция деньги Полтавская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
