В Полтавской области женщина заказала убийство любовника дочери — суд вынес приговор

В Полтавской области 65-летняя женщина заказала убийство любовника своей дочери. Суд признал ее виновной и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

Летом 2020 года женщина узнала, что ее дочь, которая находится в браке, начала встречаться с другим, пока муж находится в Польше на заработках. В результате этого произошел семейный конфликт.

Когда мужчина вернулся в Украину, то женщина требовала от дочери, чтобы она продолжила отношения с ним, но та отказала и переехала к любовнику.

В августе 2023 года фигурантка обратилась к знакомому, чтобы он нашел тех, кто готов убить мужчину. Тогда в Лохвице с ними состоялась встреча. Женщина рассказала им адрес мужчины, фото, номер телефона, описание привычек и транспортное средство.

За убийство она предложила 1500 долларов, передав 200 долларов задатка. Полиция получила оперативную информацию и организовала спецоперацию, в которой инсценировала убийство мужчины.

В сентябре 2023 года женщина получила фото "тела" и вещественные доказательства. Она поверила и передала еще 1300 долларов, а также 200 долларов за "техпаспорт".

Во время судебного заседания фигурантка отрицала вину. По ее словам, она якобы просила лишь "побить" мужчину, который "злоупотреблял алкоголем и вредил ее дочери". Суд признал эти заявления ложными.

Что решил суд

Судейская коллегия отклонила аргументы защиты о якобы "провокации со стороны правоохранителей", отметив, что преступное намерение сформировалось у самой обвиняемой, а действия полицейских были направлены лишь на фиксацию его выполнения.

Суд назначил женщине десять лет лишения свободы. Также с нее взыскали почти 6000 гривен за экспертизы.

