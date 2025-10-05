Видео
Главная Новости дня Подростки убили 19-летнего парня — их будут судить

Подростки убили 19-летнего парня — их будут судить

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 03:32
Трое несовершеннолетних убили 19-летнего юношу — они предстанут перед судом
Кулак. || Фото иллюстративное: unsplash.com

В Ивано-Франковске трое несовершеннолетних убили 19-летнего юношу. Их привлекут к уголовной ответственности.

Об этом 26 сентября сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, фигуранты заранее спланировали нападение и распределили между собой роли. Вечером 15 апреля текущего года они на окраине Ивано-Франковска нанесли потерпевшему многочисленные ножевые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Тело убитого впоследствии обнаружили правоохранители.

Подростков задержали вскоре после совершения ими преступления. Во время досудебного расследования нарушители находились под стражей. Сейчас же в суд в отношении них уже направили обвинительный акт по факту жестокого умышленного убийства из корыстных побуждений, а также разбоя (пункты 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, — Ред.).

Напомним, на Ровенщине вынесли приговор убийце. Мужчину, который нанес смертельное ранение сыну, на семь лет лишили свободы.

Также мы сообщали, что в США приговорили к четырем годам заключения рэпера P. Diddy. Его признали виновным в транспортировке людей для занятия проституцией.

суд убийство подростки Ивано-Франковск судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
