Трое несовершеннолетних убили 19-летнего юношу — они предстанут перед судом

В Ивано-Франковске трое несовершеннолетних убили 19-летнего юношу. Их привлекут к уголовной ответственности.

Об этом 26 сентября сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, фигуранты заранее спланировали нападение и распределили между собой роли. Вечером 15 апреля текущего года они на окраине Ивано-Франковска нанесли потерпевшему многочисленные ножевые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. Тело убитого впоследствии обнаружили правоохранители.

Подростков задержали вскоре после совершения ими преступления. Во время досудебного расследования нарушители находились под стражей. Сейчас же в суд в отношении них уже направили обвинительный акт по факту жестокого умышленного убийства из корыстных побуждений, а также разбоя (пункты 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, — Ред.).

