Головна Новини дня Підлітки вбили 19-річного хлопця — їх судитимуть

Підлітки вбили 19-річного хлопця — їх судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 03:32
Троє неповнолітніх убили 19-річного юнака — вони постануть перед судом
Кулак. || Фото ілюстративне: unsplash.com

В Івано-Франківську троє неповнолітніх убили 19-річного юнака. Їх притягнуть до кримінальної відповідальності.

Про це 26 вересня повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, фігуранти заздалегідь спланували напад і розподілили між собою ролі. Увечері 15 квітня поточного року вони на околиці Івано-Франківська завдали потерпілому численних ножових поранень, які виявилися несумісними із життям. Тіло вбитого згодом виявили правоохоронці.

Підлітків затримали невдовзі після вчинення ними злочину. Під час досудового розслідування порушники перебували під вартою. Наразі ж до суду відносно них уже скерували обвинувальний акт за фактом жорстокого умисного вбивства з корисливих мотивів, а також розбоя (пункти 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, — Ред.).

Нагадаємо, на Рівненщині винесли вирок убивці. Чоловіка, який завдав смертельного поранення сину, на сім років позбавили волі.

Також ми повідомляли, що у США засудили до чотирьох років ув'язнення репера P. Diddy. Його визнали винним у транспортуванні людей для заняття проституцією.

суд вбивство підлітки Івано-Франківськ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
