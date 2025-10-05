Троє неповнолітніх убили 19-річного юнака — вони постануть перед судом

Кулак. || Фото ілюстративне: unsplash.com

В Івано-Франківську троє неповнолітніх убили 19-річного юнака. Їх притягнуть до кримінальної відповідальності.

Про це 26 вересня повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, фігуранти заздалегідь спланували напад і розподілили між собою ролі. Увечері 15 квітня поточного року вони на околиці Івано-Франківська завдали потерпілому численних ножових поранень, які виявилися несумісними із життям. Тіло вбитого згодом виявили правоохоронці.

Підлітків затримали невдовзі після вчинення ними злочину. Під час досудового розслідування порушники перебували під вартою. Наразі ж до суду відносно них уже скерували обвинувальний акт за фактом жорстокого умисного вбивства з корисливих мотивів, а також розбоя (пункти 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, — Ред.).

