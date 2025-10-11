Видео
Видео

Главная Новости дня Парень хотел торговать поддельными евро, но получил приговор суда

Парень хотел торговать поддельными евро, но получил приговор суда

Дата публикации 11 октября 2025 03:32
На Житомирщине судили мужчину, который сбывал поддельные евро
Евро в руках у мужчины. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд Житомирской области вынес обвинительный приговор жителю Винницкой области за подделку валюты. Молодого человека поймали на незаконном сбыте поддельных евро.

Об этом Суспільному сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, осужденный предлагал купюры номиналом 200 и 500 евро в обменных пунктах разных городов области. Правоохранительные органы зафиксировали шесть случаев сбыта фальшивых денег на общую сумму 2100 евро.

Часть полученных средств обвиняемый легализовал, заключая сделки и пополняя свою банковскую карточку с последующим переводом третьим лицам.

Решение суда

По результатам рассмотрения дела, суд назначил осужденному 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступит в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Ранее мы сообщали, что на Николаевщине будут судить угонщика авто. Он украл машину из-за того, что устал идти пешком до дома.

А на Сумщине суд наказал женщину, которая продавала фото и видео "для взрослых" через платформу OnlyFans. Студию обустроила прямо у себя дома.

суд евро Житомирская область валюта подделки судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
