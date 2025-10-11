На Житомирщине судили мужчину, который сбывал поддельные евро

Парень хотел торговать поддельными евро, но получил приговор суда
Суд Житомирской области вынес обвинительный приговор жителю Винницкой области за подделку валюты. Молодого человека поймали на незаконном сбыте поддельных евро.
Об этом Суспільному сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
Детали дела
По данным следствия, осужденный предлагал купюры номиналом 200 и 500 евро в обменных пунктах разных городов области. Правоохранительные органы зафиксировали шесть случаев сбыта фальшивых денег на общую сумму 2100 евро.
Часть полученных средств обвиняемый легализовал, заключая сделки и пополняя свою банковскую карточку с последующим переводом третьим лицам.
Решение суда
По результатам рассмотрения дела, суд назначил осужденному 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступит в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.
