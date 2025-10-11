Видео
Видео

Главная Новости дня Устал идти и украл машину — в Николаеве задержали автоугонщика

Устал идти и украл машину — в Николаеве задержали автоугонщика

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 00:33
За угон авто мужчине может светить до пяти лет тюрьмы
ВАЗ-21099, которым завладел подозреваемый. Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области

Нацполиция Николаевщины задержала мужчину, который похитил частное авто недалеко от села Мешково-Погореловской общины. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Читайте также:

Детали инцидента

Согласно материалам следствия, владелец автомобиля ВАЗ-21099 обратился в правоохранительные органы с сообщением об угоне своего авто неподалеку от села Мешково-Погореловской общины. Заявитель сообщил, что оставил свой автомобиль открытым вблизи лесополосы во время сбора грибов, после чего транспортное средство исчезло.

Следствием установлено, что 50-летний местный житель, воспользовавшись ситуацией, незаконно завладел автомобилем и передвигался на нем к месту своего проживания. Задержанный мужчина объяснил свои действия желанием добраться до дома, а не идти пешком.

Выявление местоположения похищенного автомобиля было осуществлено с помощью видеозаписей с камер наблюдения, интегрированных в систему "Безопасный город".

Что будет с подозреваемым

Следователи полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины. По данному преступлению предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ближайшей перспективе судом будет избрана мера пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее сообщалось, что Ивано-Франковский суд признал виновным мужчину в неуплате алиментов. Присудили наказание в виде ста часов общественных работ.

А на Сумщине суд наказал женщину, которая продавала фото и видео "для взрослых" через платформу OnlyFans. Студию обустроила прямо у себя дома.

суд авто Николаевская область Нацполиция судебные решения воровство
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
