За викрадення авто чоловікові може світити до п'яти років тюрми

ВАЗ-21099, яким заволодів підозрюваний. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Нацполіція Миколаївщини затримала чоловіка, який викрав приватне авто неподалік села Мішково-Погорілівської громади. За даним злочином передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі інциденту

Згідно з матеріалами слідства, власник автомобіля ВАЗ-21099 звернувся до правоохоронних органів з повідомленням про викрадення свого авто неподалік села Мішково-Погорілівської громади. Заявник повідомив, що залишив свій автомобіль відчиненим поблизу лісосмуги під час збору грибів, після чого транспортний засіб зник.

Слідством встановлено, що 50-річний місцевий житель, скориставшись ситуацією, незаконно заволодів автомобілем та пересувався на ньому до місця свого проживання. Затриманий чоловік пояснив свої дії бажанням дістатися дому, а не йти пішки.

Виявлення місця розташування викраденого автомобіля було здійснено за допомогою відеозаписів з камер спостереження, інтегрованих до системи "Безпечне місто".

Що буде з підозрюваним

Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу України. За даним злочином передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

В найближчій перспективі судом буде обрано запобіжний захід стосовно підозрюваного.

Раніше повідомлялось, що Івано-Франківський суд визнав винним чоловіка у несплаті аліментів. Присудили покарання у вигляді ста годин громадських робіт.

А на Сумщині суд покарав жінку, яка продавала фото та відео "для дорослих" через платформу OnlyFans. Студію облаштувала прямо у себе вдома.