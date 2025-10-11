За викрадення авто чоловікові може світити до п'яти років тюрми

Втомився йти й поцупив машину — у Миколаєві затримали автокрадія
Нацполіція Миколаївщини затримала чоловіка, який викрав приватне авто неподалік села Мішково-Погорілівської громади. За даним злочином передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області.
Деталі інциденту
Згідно з матеріалами слідства, власник автомобіля ВАЗ-21099 звернувся до правоохоронних органів з повідомленням про викрадення свого авто неподалік села Мішково-Погорілівської громади. Заявник повідомив, що залишив свій автомобіль відчиненим поблизу лісосмуги під час збору грибів, після чого транспортний засіб зник.
Слідством встановлено, що 50-річний місцевий житель, скориставшись ситуацією, незаконно заволодів автомобілем та пересувався на ньому до місця свого проживання. Затриманий чоловік пояснив свої дії бажанням дістатися дому, а не йти пішки.
Виявлення місця розташування викраденого автомобіля було здійснено за допомогою відеозаписів з камер спостереження, інтегрованих до системи "Безпечне місто".
Що буде з підозрюваним
Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу України. За даним злочином передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.
В найближчій перспективі судом буде обрано запобіжний захід стосовно підозрюваного.
