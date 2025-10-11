Відео
Втомився йти й поцупив машину — у Миколаєві затримали автокрадія

Втомився йти й поцупив машину — у Миколаєві затримали автокрадія

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 00:33
За викрадення авто чоловікові може світити до п'яти років тюрми
ВАЗ-21099, яким заволодів підозрюваний. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Нацполіція Миколаївщини затримала чоловіка, який викрав приватне авто неподалік села Мішково-Погорілівської громади. За даним злочином передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Згідно з матеріалами слідства, власник автомобіля ВАЗ-21099 звернувся до правоохоронних органів з повідомленням про викрадення свого авто неподалік села Мішково-Погорілівської громади. Заявник повідомив, що залишив свій автомобіль відчиненим поблизу лісосмуги під час збору грибів, після чого транспортний засіб зник.

Слідством встановлено, що 50-річний місцевий житель, скориставшись ситуацією, незаконно заволодів автомобілем та пересувався на ньому до місця свого проживання. Затриманий чоловік пояснив свої дії бажанням дістатися дому, а не йти пішки.

Виявлення місця розташування викраденого автомобіля було здійснено за допомогою відеозаписів з камер спостереження, інтегрованих до системи "Безпечне місто".

Що буде з підозрюваним

Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу України. За даним злочином передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

В найближчій перспективі судом буде обрано запобіжний захід стосовно підозрюваного.

Раніше повідомлялось, що Івано-Франківський суд визнав винним чоловіка у несплаті аліментів. Присудили покарання у вигляді ста годин громадських робіт.

А на Сумщині суд покарав жінку, яка продавала фото та відео "для дорослих" через платформу OnlyFans. Студію облаштувала прямо у себе вдома.

суд авто Миколаївська область Нацполіція судові рішення крадіжка
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
