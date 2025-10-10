Відео
Україна
Чоловік не платив аліменти й тепер буде працювати примусово — суд

Чоловік не платив аліменти й тепер буде працювати примусово — суд

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 01:03
На Івано-Франківщині аліментник буде змушений за рішенням суду працювати на громаду
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення щодо чоловіка, визнавши його винним у невиконанні зобов'язань з виплати аліментів на користь своїх дітей. Суд присудив йому покарання у вигляді ста годин громадських робіт.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Суд з'ясував, що заборгованість чоловіка перед дітьми становить 277 798 гривень. Як випливає з матеріалів справи, перше рішення про стягнення аліментів з відповідача було ухвалено Івано-Франківським міським судом. Відповідно до цього рішення, чоловік зобов'язаний був сплачувати щомісячно по дві тисячі гривень на кожну дитину (не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення нею повноліття).

Але з вересня 2021 року по вересень 2025 року чоловік сплатив лише 10 тисяч гривень на утримання дітей. 

Рішення суду

Під час судового розгляду відповідач визнав свою вину. Суд, враховуючи вищевикладене, призначив йому покарання за ч. 1 ст. 164 Кримінального кодексу України — сто годин громадських робіт.

Раніше повідомлялось, що суд Закарпатської області виніс вирок військовослужбовцю ЗСУ. Той надіслав зображення порнографічного характеру на Facebook сторінку Держспецзв'язку України. 

Також на Львівщині судили наркоділків. Вони перетворили оселю знайомої на наркошоп

суд Івано-Франківська область аліменти батьки судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
