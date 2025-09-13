Відео
Головна Новини дня Військовий поширив інтимне фото — як покарав суд

Військовий поширив інтимне фото — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 00:33
Суд призначив покарання військовому, який надіслав порно на Facebook Держспецзв'язку
Вирок судді. Фото ілюстративне: Freepik

У Закарпатській області судили військового, який надіслав зображення порнографічного характеру на Facebook сторінку Держспецзв'язку України. За це суд чоловіку призначали певне покарання та обмеження.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовий у невстановленому місці та в невизначений час, однак не пізніше 16 жовтня 2023 року, завантажив на свій мобільний телефон зображення порнографічного характеру, яке "в явному протиріччі з існуючими в суспільстві традиціями інтимного спілкування людей", що може "призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні відносини між людьми, ображає честь і гідність людини, спонукає негідні інстинкти".

У подальшому чоловік поширював це зображення через різні месенджери. Зокрема, 16 та 25 жовтня 2023 року військовий переслав його користувачам у Viber, а 20 і 30 листопада та 7 грудня 2023 року - через Facebook на офіційну сторінку Держспецзв’язку.

"Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України — зберігання зображень порнографічного характеру з метою розповсюдження та розповсюдження зображень, які містять порнографічні характери, вчинено повторно", — сказано у справі.

Також вирішення вказано, що обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що "перебував у емоційному стані та не усвідомлював, що діяння є караним".

Рішення суду

Хустський районний суд визнав військовослужбовця винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас суд ухвалив рішення звільнити його від відбування цього покарання за умови, що протягом дворічного іспитового строку він не вчинить повторного правопорушення.

Окрім цього, суд заборонив обвинуваченому упродовж трьох років здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з поширенням інформації на веб-ресурсах. Додатково з військового стягнуто 4543,68 грн на відшкодування витрат за проведення "мистецькознавчих експертиз" порнографічних матеріалів, а також було ухвалено рішення конфіскувати його мобільний телефон.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що суд у Черкасах виніс вирок військовому, який через Telegram зливав росіянам позиції ЗСУ. За це йому призначали 15 років позбавлення волі.

Також ми писали, що в Івано-Франківській області солдат скоїв смертельну ДТП, внаслідок якої загинула дівчинка. За скоєне він отримав 5 років ув'язнення.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
