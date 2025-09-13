Видео
Военный распространил интимное фото — как наказал суд

Военный распространил интимное фото — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 00:33
Суд назначил наказание военному, который прислал порно на Facebook Госспецсвязи
Приговор судьи. Фото иллюстративное: Freepik

В Закарпатской области судили военного, который прислал изображения порнографического характера на Facebook страницу Госспецсвязи Украины. За это суд мужчине назначали определенное наказание и ограничения. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, военный в неустановленном месте и в неопределенное время, однако не позднее 16 октября 2023 года, загрузил на свой мобильный телефон изображение порнографического характера, которое "в явном противоречии с существующими в обществе традициями интимного общения людей", что может "привести к деформации моральных представлений и понятий о сексуальных отношениях между людьми, оскорбляет честь и достоинство человека, побуждает недостойные инстинкты".

В дальнейшем мужчина распространял это изображение через различные мессенджеры. В частности, 16 и 25 октября 2023 года военный переслал его пользователям в Viber, а 20 и 30 ноября и 7 декабря 2023 года — через Facebook на официальную страницу Госспецсвязи.

"Таким образом, своими умышленными действиями ЛИЦО_4 совершил уголовные преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 УК Украины — хранение изображений порнографического характера с целью распространения и распространение изображений, содержащих порнографические характеры, совершено повторно", — сказано в деле.

Также решение указано, что обвиняемый признал свою вину и пояснил, что "находился в эмоциональном состоянии и не осознавал, что деяние является наказуемым".

Решение суда

Хустский районный суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время суд принял решение освободить его от отбывания этого наказания при условии, что в течение двухлетнего испытательного срока он не совершит повторного правонарушения.

Кроме этого, суд запретил обвиняемому в течение трех лет осуществлять любую деятельность, связанную с распространением информации на веб-ресурсах. Дополнительно с военного взыскано 4543,68 грн на возмещение расходов за проведение "искусствоведческих экспертиз" порнографических материалов, а также было принято решение конфисковать его мобильный телефон.

Напомним, недавно мы писали, что суд в Черкассах вынес приговор военному, который через Telegram сливал россиянам позиции ВСУ. За это ему назначали 15 лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области солдат совершил смертельное ДТП, в результате которого погибла девочка. За содеянное он получил 5 лет заключения.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
