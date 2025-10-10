Видео
Мужчина не платил алименты и будет работать принудительно — суд

Мужчина не платил алименты и будет работать принудительно — суд

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 01:03
На Ивано-Франковщине алиментщик будет вынужден по решению суда работать на громаду
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Ивано-Франковский городской суд принял решение в отношении мужчины, признав его виновным в невыполнении обязательств по выплате алиментов в пользу своих детей. Суд присудил ему наказание в виде ста часов общественных работ.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Суд выяснил, что задолженность мужчины перед детьми составляет 277 798 гривен. Как следует из материалов дела, первое решение о взыскании алиментов с ответчика было принято Ивано-Франковским городским судом. Согласно этому решению, мужчина обязан был платить ежемесячно по две тысячи гривен на каждого ребенка (не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста до достижения им совершеннолетия).

Но с сентября 2021 года по сентябрь 2025 года мужчина уплатил только 10 тысяч гривен на содержание детей.

Решение суда

Во время судебного разбирательства ответчик признал свою вину. Суд, учитывая вышеизложенное, назначил ему наказание по части 1 ст. 164 Уголовного кодекса Украины — сто часов общественных работ.

Ранее сообщалось, что суд Закарпатской области вынес приговор военнослужащему ВСУ. Тот прислал изображение порнографического характера на Facebook страницу Госспецсвязи Украины.

Также на Львовщине судили наркодельцов. Они превратили дом знакомой в наркошоп.

суд Ивано-Франковская область алименты родители судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
