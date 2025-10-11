На Житомирщині судили чоловіка, який збував підроблені євро

Євро в руках у чоловіка. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд Житомирської області виніс обвинувачувальний вирок мешканцю Вінницької області за підробку валюти. Молодика піймали на незаконному збуті підроблених євро.

Про це Суспільному повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, засуджений пропонував купюри номіналом 200 та 500 євро в обмінних пунктах різних міст області. Правоохоронні органи зафіксували шість випадків збуту фальшивих грошей на загальну суму 2100 євро.

Частину отриманих коштів обвинувачений легалізував, укладаючи угоди та поповнюючи свою банківську картку з подальшим переказом третім особам.

Рішення суду

За результатами розгляду справи, суд призначив засудженому 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Вирок набере чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги.

