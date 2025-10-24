Відео
Головна Новини дня Жінка вкрала гроші у пенсіонера — як її покарав суд

Жінка вкрала гроші у пенсіонера — як її покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 00:33
Оновлено: 18:46
Безробітна обікрала пенсіонера — що вирішив суд
Жінка тримає в руках гроші. Фото ілюстративне: istock.com

У Меджибізькій громаді Хмельницької області 38-річна безробітна обікрала пенсіонера. Їй уже обрали покарання.

Про це в понеділок, 20 жовтня, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, у січні поточного року фігурантка прийшла в гості до пенсіонера, вживала разом із чоловіком алкогольні напої, коли ж власник оселі заснув, забрала в нього дві тисячі 200 доларів. Крім зловмисниці, участь у застіллі брала ще одна жінка — вона зробила крадійці зауваження, але та, проігнорувавши їх, викликала таксі й поїхала витрачати гроші. Порушницю затримали наступного дня. Частину викраденої суми вона встигла витратити, решту вилучили правоохоронці.

Рішення суду

Обвинуваченій призначили покарання у вигляді семи років ув'язнення. Засуджена намагалася оскаржити вирок в апеляційному суді, але його залишили без змін.

Нагадаємо, у Кам'янці-Подільському мати з донькою ошукували пенсіонерок. Аби літні люди їм довіряли, шахрайки вдавали із себе працівниць газової служби.

Також ми повідомляли, що в Чернігові працівниця суду виправдовувала російську агресію та сміялася над загиблими воїнами. Її взяли під варту й судитимуть.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
