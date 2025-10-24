Безробітна обікрала пенсіонера — що вирішив суд

Жінка тримає в руках гроші. Фото ілюстративне: istock.com

У Меджибізькій громаді Хмельницької області 38-річна безробітна обікрала пенсіонера. Їй уже обрали покарання.

Про це в понеділок, 20 жовтня, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у січні поточного року фігурантка прийшла в гості до пенсіонера, вживала разом із чоловіком алкогольні напої, коли ж власник оселі заснув, забрала в нього дві тисячі 200 доларів. Крім зловмисниці, участь у застіллі брала ще одна жінка — вона зробила крадійці зауваження, але та, проігнорувавши їх, викликала таксі й поїхала витрачати гроші. Порушницю затримали наступного дня. Частину викраденої суми вона встигла витратити, решту вилучили правоохоронці.

Рішення суду

Обвинуваченій призначили покарання у вигляді семи років ув'язнення. Засуджена намагалася оскаржити вирок в апеляційному суді, але його залишили без змін.

