У Чернігові судитимуть працівницю суду — вона виправдовувала агресію РФ

Затримання жінки, яка підтримувала РФ. Фото: Прокуратура України

Працівниця одного із судів Чернігова виправдовувала російську агресію та сміялася над загиблими воїнами. За вчинене вона постане перед судом.

Про це 15 жовтня повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, фігурантка від серпня минулого року надсилала в Telegram-групу повідомлення з нецензурними висловами, в яких підтримувала Росію, називала її своєю країною, вихваляла окупантів і зазначала, що чекає на руйнування Чернігова та встановлення прапора РФ біля суду. На кладовищі вона записала відео, в якому відкрито раділа, що кількість могил захисників України зростає, й казала, що не бажає підтримувати "фашистів".

Заставка на смартфоні обвинуваченої. Фото: Прокуратура України

Жінка підтримувала рішення й дії Путіна, заявляла, що чекає порятунку від загарбників, бажала українцям смерті, стверджувала, що руська земля лише для росіян, а співрозмовниць запевняла, що РФ не завдає ударів по мирному населенню.

Запобіжний захід

Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що в матеріалах, які публікувала обвинувачена, йшлося про виправдовування збройної агресії РФ проти України. Зловмисниці продовжили запобіжний захід. Наразі вона перебуває під вартою, але може вийти на волю, якщо внесе понад 450 тисяч гривень застави. Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, у Львові мобілізували чоловіка, який мав право на відстрочку. Посадовця ТЦК, який скоїв порушення, оштрафували.

Також ми повідомляли про вирок водію, який на смерть збив 13-річну дівчинку. Чоловіка засудили до ув'язнення та сплати компенсації матері загиблої дитини.