Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Працівниця суду висміювала полеглих воїнів — її судитимуть

Працівниця суду висміювала полеглих воїнів — її судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 01:03
Оновлено: 20:09
У Чернігові судитимуть працівницю суду — вона виправдовувала агресію РФ
Затримання жінки, яка підтримувала РФ. Фото: Прокуратура України

Працівниця одного із судів Чернігова виправдовувала російську агресію та сміялася над загиблими воїнами. За вчинене вона постане перед судом.

Про це 15 жовтня повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, фігурантка від серпня минулого року надсилала в Telegram-групу повідомлення з нецензурними висловами, в яких підтримувала Росію, називала її своєю країною, вихваляла окупантів і зазначала, що чекає на руйнування Чернігова та встановлення прапора РФ біля суду. На кладовищі вона записала відео, в якому відкрито раділа, що кількість могил захисників України зростає, й казала, що не бажає підтримувати "фашистів".

Заставка з гербом РФ на телефоні обвинуваченої
Заставка на смартфоні обвинуваченої. Фото: Прокуратура України

Жінка підтримувала рішення й дії Путіна, заявляла, що чекає порятунку від загарбників, бажала українцям смерті, стверджувала, що руська земля лише для росіян, а співрозмовниць запевняла, що РФ не завдає ударів по мирному населенню.

Запобіжний захід 

Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що в матеріалах, які публікувала обвинувачена, йшлося про виправдовування збройної агресії РФ проти України. Зловмисниці продовжили запобіжний захід. Наразі вона перебуває під вартою, але може вийти на волю, якщо внесе понад 450 тисяч гривень застави. Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, у Львові мобілізували чоловіка, який мав право на відстрочку. Посадовця ТЦК, який скоїв порушення, оштрафували.

Також ми повідомляли про вирок водію, який на смерть збив 13-річну дівчинку. Чоловіка засудили до ув'язнення та сплати компенсації матері загиблої дитини.

суд правосуддя покарання Росія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації