Головна Новини дня Водій на смерть збив 13-річну дитину — що вирішив суд

Водій на смерть збив 13-річну дитину — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 01:03
Оновлено: 01:03
На Закарпатті водій на смерть збив 13-річну дівчинку — як його покарав суд
Місце ДТП. Фото ілюстративне: Поліція Херсонської області

У Хустському районі Закарпаття водій на смерть збив 13-річну дівчинку. Його засудили до позбавлення волі.

Про це 8 жовтня повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

У вересні 2022 року в селі Синевир Міжгірського району 23-річний п'яний керманич автівки Mercedes Vito наїхав на неповнолітню, яка йшла узбіччям з одноліткою. Від травм одна дитина загинула, а інша – зазнала незначних травм. З місця аварії порушник утік. 

Рішення суду 

Під час допиту обвинувачений свою провину заперечував. Підсудного визнали винним. За вчинене він проведе у в'язниці вісім років і впродовж такого ж терміну не матиме права керувати транспортом. Також він має відшкодувати мільйон гривень матері загиблої.

Нагадаємо, у Дніпрі співмешканці хотіли підірвати військовослужбовця. Їх узяли під вартою й судитимуть.

Також ми повідомляли, що в Києві 52-річний чоловік зґвалтував шестирічну дівчинку. Його засудили до 11 років ув'язнення.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
