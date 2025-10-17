На Закарпатті водій на смерть збив 13-річну дівчинку — як його покарав суд

Місце ДТП. Фото ілюстративне: Поліція Херсонської області

У Хустському районі Закарпаття водій на смерть збив 13-річну дівчинку. Його засудили до позбавлення волі.

Про це 8 жовтня повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У вересні 2022 року в селі Синевир Міжгірського району 23-річний п'яний керманич автівки Mercedes Vito наїхав на неповнолітню, яка йшла узбіччям з одноліткою. Від травм одна дитина загинула, а інша – зазнала незначних травм. З місця аварії порушник утік.

Рішення суду

Під час допиту обвинувачений свою провину заперечував. Підсудного визнали винним. За вчинене він проведе у в'язниці вісім років і впродовж такого ж терміну не матиме права керувати транспортом. Також він має відшкодувати мільйон гривень матері загиблої.

Нагадаємо, у Дніпрі співмешканці хотіли підірвати військовослужбовця. Їх узяли під вартою й судитимуть.

Також ми повідомляли, що в Києві 52-річний чоловік зґвалтував шестирічну дівчинку. Його засудили до 11 років ув'язнення.