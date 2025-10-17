На Закарпатье водитель насмерть сбил 13-летнюю девочку — как его наказал суд

Место ДТП. Фото иллюстративное: Полиция Херсонской области

В Хустском районе Закарпатья водитель насмерть сбил 13-летнюю девочку. Его приговорили к лишению свободы.

Об этом 8 октября сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Детали дела

В сентябре 2022 года в селе Синевир Межгорского района 23-летний пьяный водитель автомобиля Mercedes Vito наехал на несовершеннолетнюю, которая шла по обочине со сверстницей. От травм один ребенок погиб, а другой — получил незначительные травмы. С места аварии нарушитель скрылся.

Решение суда

Во время допроса обвиняемый свою вину отрицал. Подсудимого признали виновным. За совершенное он проведет в тюрьме восемь лет и в течение такого же срока не будет иметь права управлять транспортом. Также он должен возместить миллион гривен матери погибшей.

