Сожители хотели убить военного — они предстанут перед судом

Пара закрывает руками лица. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Днепре будут судить сожителей, которые хотели лишить жизни военнослужащего ВСУ. На теракт злоумышленники решились, потому что хотели подзаработать.

Об этом 9 октября сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, деньги за совершение теракта фигурантам предложили в Telegram. Действуя по указаниям куратора, мужчина приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельную взрывчатку. Сам же заказчик теракта, действуя от имени неизвестной женщины, связался с военнослужащим ВСУ и попросил, чтобы тот забрал у знакомого вещи.

На встречу с защитником Украины пришел и передал ему рюкзак со взрывным устройством обвиняемый. Дистанционно привести взрывчатку в действие злоумышленнику помешали правоохранители, которые вовремя обезвредили опасный предмет. Средства за выполнение теракта получила на банковский счет сожительница задержанного.

Обвинительный акт в отношении обоих нарушителей направили в суд. На данный момент сожители находятся под стражей без права внесения залога.

