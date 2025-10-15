Відео
Україна
Співмешканці хотіли підірвати військового — їх судитимуть

Співмешканці хотіли підірвати військового — їх судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 03:32
Співмешканці хотіли вбити військового — вони постануть перед судом
Пара закриває руками обличчя. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Дніпрі судитимуть співмешканців, які хотіли позбавити життя військовослужбовця ЗСУ. На теракт зловмисники наважилися, тому що хотіли підзаробити.

Про це 9 жовтня повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, гроші за вчинення теракту фігурантам запропонували в Telegram. Діючи за вказівками куратора, чоловік придбав необхідні компоненти та виготовив саморобну вибухівку. Сам же замовник теракту, діючи від імені невідомої жінки, зв'язався з військовослужбовцем ЗСУ та попросив, щоб той забрав у знайомого речі.

На зустріч із захисником України прийшов і передав йому рюкзак із вибуховим пристроєм обвинувачений. Дистанційно привести вибухівку в дію зловмиснику завадили правоохоронці, які вчасно знешкодили небезпечний предмет. Кошти за виконання теракту отримала на банківський рахунок співмешканка затриманого.

Обвинувальний акт відносно обох порушників скерували до суду. Наразі співмешканці перебувають під вартою без права внесення застави.

теракт суд правосуддя військовослужбовці судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
