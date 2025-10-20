Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Работница суда высмеивала павших воинов — ее будут судить

Работница суда высмеивала павших воинов — ее будут судить

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 01:03
обновлено: 20:09
В Чернигове будут судить работницу суда — она оправдывала агрессию РФ
Задержание женщины, которая поддерживала РФ. Фото: Прокуратура Украины

Работница одного из судов Чернигова оправдывала российскую агрессию и смеялась над погибшими воинами. За содеянное она предстанет перед судом.

Об этом 15 октября сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурантка с августа прошлого года отправляла в Telegram-группу сообщения с нецензурными выражениями, в которых поддерживала Россию, называла ее своей страной, восхваляла оккупантов и отмечала, что ждет разрушения Чернигова и установления флага РФ возле суда. На кладбище она записала видео, в котором открыто радовалась, что количество могил защитников Украины растет, и говорила, что не желает поддерживать "фашистов".

Заставка с гербом РФ на телефоне обвиняемой
Заставка на смартфоне обвиняемой. Фото: Прокуратура Украины

Женщина поддерживала решения и действия Путина, заявляла, что ждет спасения от захватчиков, желала украинцам смерти, утверждала, что русская земля только для русских, а собеседниц уверяла, что РФ не наносит удары по мирному населению.

Мера пресечения

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что в материалах, которые публиковала обвиняемая, речь шла об оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Злоумышленнице продлили меру пресечения. На данный момент она находится под стражей, но может выйти на свободу, если внесет более 450 тысяч гривен залога. Обвинительный акт направили в суд.

Напомним, во Львове мобилизовали мужчину, который имел право на отсрочку. Чиновника ТЦК, который совершил нарушение, оштрафовали.

Также мы сообщали о приговоре водителю, который насмерть сбил 13-летнюю девочку. Мужчину приговорили к заключению и уплате компенсации матери погибшего ребенка.

суд правосудие наказание Россия судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации