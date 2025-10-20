В Чернигове будут судить работницу суда — она оправдывала агрессию РФ

Задержание женщины, которая поддерживала РФ. Фото: Прокуратура Украины

Работница одного из судов Чернигова оправдывала российскую агрессию и смеялась над погибшими воинами. За содеянное она предстанет перед судом.

Об этом 15 октября сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, фигурантка с августа прошлого года отправляла в Telegram-группу сообщения с нецензурными выражениями, в которых поддерживала Россию, называла ее своей страной, восхваляла оккупантов и отмечала, что ждет разрушения Чернигова и установления флага РФ возле суда. На кладбище она записала видео, в котором открыто радовалась, что количество могил защитников Украины растет, и говорила, что не желает поддерживать "фашистов".

Заставка на смартфоне обвиняемой. Фото: Прокуратура Украины

Женщина поддерживала решения и действия Путина, заявляла, что ждет спасения от захватчиков, желала украинцам смерти, утверждала, что русская земля только для русских, а собеседниц уверяла, что РФ не наносит удары по мирному населению.

Мера пресечения

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила, что в материалах, которые публиковала обвиняемая, речь шла об оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Злоумышленнице продлили меру пресечения. На данный момент она находится под стражей, но может выйти на свободу, если внесет более 450 тысяч гривен залога. Обвинительный акт направили в суд.

