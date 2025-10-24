Безработная обокрала пенсионера — что решил суд

Женщина держит в руках деньги. Фото иллюстративное: istock.com

В Меджибожской общине Хмельницкой области 38-летняя безработная обокрала пенсионера. Ей уже избрали наказание.

Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в январе текущего года фигурантка пришла в гости к пенсионеру, употребляла вместе с мужчиной алкогольные напитки, когда же владелец дома заснул, забрала у него две тысячи 200 долларов. Кроме злоумышленницы, участие в застолье принимала еще одна женщина — она сделала воровке замечания, но та, проигнорировав их, вызвала такси и поехала тратить деньги. Нарушительницу задержали на следующий день. Часть похищенной суммы она успела потратить, остаток изъяли правоохранители.

Решение суда

Обвиняемой назначили наказание в виде семи лет заключения. Осужденная пыталась обжаловать приговор в апелляционном суде, но его оставили без изменений.

