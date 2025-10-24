Видео
Видео

Главная Новости дня Женщина украла деньги у пенсионера — как ее наказал суд

Женщина украла деньги у пенсионера — как ее наказал суд

Дата публикации 24 октября 2025 00:33
обновлено: 18:46
Безработная обокрала пенсионера — что решил суд
Женщина держит в руках деньги. Фото иллюстративное: istock.com

В Меджибожской общине Хмельницкой области 38-летняя безработная обокрала пенсионера. Ей уже избрали наказание.

Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в январе текущего года фигурантка пришла в гости к пенсионеру, употребляла вместе с мужчиной алкогольные напитки, когда же владелец дома заснул, забрала у него две тысячи 200 долларов. Кроме злоумышленницы, участие в застолье принимала еще одна женщина — она сделала воровке замечания, но та, проигнорировав их, вызвала такси и поехала тратить деньги. Нарушительницу задержали на следующий день. Часть похищенной суммы она успела потратить, остаток изъяли правоохранители.

Решение суда

Обвиняемой назначили наказание в виде семи лет заключения. Осужденная пыталась обжаловать приговор в апелляционном суде, но его оставили без изменений.

Напомним, в Каменце-Подольском мать с дочерью обманывали пенсионерок. Чтобы пожилые люди им доверяли, мошенницы выдавали себя за работниц газовой службы.

Также мы сообщали, что в Чернигове работница суда оправдывала российскую агрессию и смеялась над погибшими воинами. Ее взяли под стражу и будут судить.

суд деньги пенсионеры наказание судебные решения воровство
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
