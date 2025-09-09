Відео
Жінка відсудила у воїна "борг" з аліментів, поки він був у полоні

Жінка відсудила у воїна "борг" з аліментів, поки він був у полоні

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 10:02
На Рівненщині жінка вимагала борг з аліментів у військового з полону — вирок суду
Суд. Ілюстративне фото: Freepik

На Рівненщині жінка через суд вимагала стягнути з колишнього чоловіка, військовослужбовця, борг щодо аліментів, який нібито виник під час його перебування в російському полоні. Апеляційний суд частково підтримав її вимоги.

Про це йдеться в рішенні Рівненського апеляційного суду.

Суд зобов'язав військового виплатити неіснуючий борг

З матеріалів справи відомо, що після розлучення подружжя уклало договір про сплату аліментів на дитину. Згодом колишня дружина подала позов, вимагаючи збільшити розмір виплат і стягнути нібито наявну заборгованість за час, коли чоловік перебував у російському полоні.

Місцевий суд частково задовольнив позов, визначивши борг по аліментах у повному обсязі. Однак апеляційна інстанція встановила, що в цей період обов'язки військовослужбовця виконували його батьки, які за дорученням сина регулярно перераховували кошти на утримання онука. Це підтверджується їхніми показаннями та довідками фінансової установи.

Судді дійшли висновку, що рішення попереднього суду було ухвалене з неповним з'ясуванням обставин та неправильним застосуванням норм матеріального права. Тому апеляційний суд постановив стягнути з відповідача лише різницю між сумою, передбаченою договором, і коштами, які вже сплачували його батьки.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
