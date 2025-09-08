Пенсіонерка вибила сусіду зуб лопатою на Прикарпатті — суд виніс вирок

Суд. Ілюстративне фото: Freepik

Верховинський районний суд Івано-Франківської області визнав винною пенсіонерку, яка під час конфлікту з сусідом вдарила його лопатою, вибивши зуб. Сварка виникла після того, як чоловік поскаржився жінці на те, що її собаки вкусили його доньку.

Про це йдеться у вироку Верховинського районного суду.

Суддя виніс вирок пенсіонерці

Інцидент стався 9 червня 2024 року на полонині Дуконя в селі Грамотне.

За версією обвинуваченої, ще вдень діти потерпілого проїжджали на мотоциклах повз її хату, а згодом і сам чоловік із сином. Коли вони зупинилися біля воріт, на них почали гавкати собаки.

Увечері, за словами пенсіонерки, чоловік із сином двічі проїжджали повз її обійстя, і його розлютив гавкіт собак. Згодом вони залишили мотоцикли біля будівлі, де роблять бринзу, та побігли за її чоловіком. У стайні, каже обвинувачена, потерпілий першим накинувся на неї — ударив по голові, збив із ніг, після чого почав бити ногами. Вона запевняє, що відбивалася виключно ногами.

Потерпілий під час судового засідання розповів іншу версію. За його словами, того дня собака жінки вкусила його доньку за ногу. Дитина кинула камінь у тварину, після чого чоловік обвинуваченої вдарив її палицею по голові. Розлючений батько приїхав з'ясувати ситуацію, і тоді на нього напала господарка собаки.

"У цей час зі стайні вибігла власниця собаки з лопатою, якою двічі ударила його по обличчю. Тоді син потерпілого забрав в неї лопату і кинув на землю. Однак жінка підняла її й вдарила його по голові третій раз так, що лопата зламалася", — йдеться у матеріалах справи.

Внаслідок нападу чоловік втратив один верхній зуб, отримав садна на обличчі та потилиці. Експертиза встановила, що ушкодження є легкими.

Суд не взяв до уваги покази обвинуваченої, визнавши їх непослідовними. Жінку оштрафували на 850 гривень, а також частково задовольнили позов потерпілого щодо відшкодування витрат на адвоката — 9 тисяч 245 гривень.

