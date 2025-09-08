Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Франківщині оштрафували жінку, яка лопатою вибила зуб сусіду

На Франківщині оштрафували жінку, яка лопатою вибила зуб сусіду

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 10:02
Пенсіонерка вибила сусіду зуб лопатою на Прикарпатті — суд виніс вирок
Суд. Ілюстративне фото: Freepik

Верховинський районний суд Івано-Франківської області визнав винною пенсіонерку, яка під час конфлікту з сусідом вдарила його лопатою, вибивши зуб. Сварка виникла після того, як чоловік поскаржився жінці на те, що її собаки вкусили його доньку. 

Про це йдеться у вироку Верховинського районного суду.

Реклама
Читайте також:

Суддя виніс вирок пенсіонерці

Інцидент стався 9 червня 2024 року на полонині Дуконя в селі Грамотне.

За версією обвинуваченої, ще вдень діти потерпілого проїжджали на мотоциклах повз її хату, а згодом і сам чоловік із сином. Коли вони зупинилися біля воріт, на них почали гавкати собаки.

Увечері, за словами пенсіонерки, чоловік із сином двічі проїжджали повз її обійстя, і його розлютив гавкіт собак. Згодом вони залишили мотоцикли біля будівлі, де роблять бринзу, та побігли за її чоловіком. У стайні, каже обвинувачена, потерпілий першим накинувся на неї — ударив по голові, збив із ніг, після чого почав бити ногами. Вона запевняє, що відбивалася виключно ногами.

Потерпілий під час судового засідання розповів іншу версію. За його словами, того дня собака жінки вкусила його доньку за ногу. Дитина кинула камінь у тварину, після чого чоловік обвинуваченої вдарив її палицею по голові. Розлючений батько приїхав з'ясувати ситуацію, і тоді на нього напала господарка собаки.

"У цей час зі стайні вибігла власниця собаки з лопатою, якою двічі ударила його по обличчю. Тоді син потерпілого забрав в неї лопату і кинув на землю. Однак жінка підняла її й вдарила його по голові третій раз так, що лопата зламалася", — йдеться у матеріалах справи.

Внаслідок нападу чоловік втратив один верхній зуб, отримав садна на обличчі та потилиці. Експертиза встановила, що ушкодження є легкими.

Суд не взяв до уваги покази обвинуваченої, визнавши їх непослідовними. Жінку оштрафували на 850 гривень, а також частково задовольнили позов потерпілого щодо відшкодування витрат на адвоката — 9 тисяч 245 гривень.

Раніше стало відомо, що у Чернігові чоловіка засудили за дрібну крадіжку, як корупціонера.

А також ми писали, що суд виніс вирок мешканцю Харківщини, який допомагав окупантам.

суд конфлікт пенсіонери Івано-Франківська область собака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації