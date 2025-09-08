Відео
Колаборант охороняв ув'язнених, а тепер сам ним став — вирок суду

Колаборант охороняв ув'язнених, а тепер сам ним став — вирок суду

Дата публікації: 8 вересня 2025 03:32
На Закарпатті судили колаборанта, який добровільно влаштувався до окупантів охороняти ув'язнених
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Закарпатською обласною прокуратурою повідомляється про винесення вироку мешканцю Херсонської області, який визнаний винним у співпраці з окупаційною владою РФ. Він охороняв ув'язнених, а тепер став одним з них.

Інформацію про судове засідання оприлюднило ДБР.

Читайте також:

Деталі справи

40-річний чоловік з Херсонської області добровільно погодився на посаду інспектора в незаконних правоохоронних органах, створених окупантами у червні 2022 року. Він здійснював контроль за виконанням режиму утримання ув'язнених.

Свідчення кількох осіб підтвердили, що чоловік отримував зброю для охорони ув'язнених та подальшу зарплатню від окупаційної влади.

Підозрюваний перебував у розшуку і був затриманий у лютому 2024 року в Херсоні, після чого доставлений до Закарпаття та поміщений під варту.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 7 ст. 111-1 — добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Йому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

А суд в Одесі визнав винним чоловіка, який добровільно вступив до лав так званої "ДНР" і воював проти України. Йому призначили термін у в'язниці. 

Нагадаємо, у Запоріжжі судили місцевого жителя, який співпрацював з ФСБ. Він відправляв фото та відео ДніпроГЕС для підготовки нової атаки.

суд Закарпаття ув'язнені Колаборант судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
