Коллаборационист охранял заключенных, а теперь сам им стал — суд

Коллаборационист охранял заключенных, а теперь сам им стал — суд

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 03:32
На Закарпатье судили коллаборанта, который добровольно устроился к оккупантам охранять заключенных
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Закарпатской областной прокуратурой сообщается о вынесении приговора жителю Херсонской области, который признан виновным в сотрудничестве с оккупационными властями РФ. Он охранял заключенных, а теперь стал одним из них.

Информацию о судебном заседании обнародовало ГБР.

Детали дела

40-летний мужчина из Херсонской области добровольно согласился на должность инспектора в незаконных правоохранительных органах, созданных оккупантами в июне 2022 года. Он осуществлял контроль за выполнением режима содержания заключенных.

Показания нескольких лиц подтвердили, что мужчина получал оружие для охраны заключенных и дальнейшую зарплату от оккупационных властей.

Подозреваемый находился в розыске и был задержан в феврале 2024 года в Херсоне, после чего доставлен в Закарпатье и помещен под стражу.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 7 ст. 111-1 — добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

А суд в Одессе признал виновным мужчину, который добровольно вступил в ряды так называемой "ДНР" и воевал против Украины. Ему назначили срок в тюрьме.

Напомним, в Запорожье судили местного жителя, который сотрудничал с ФСБ. Он отправлял фото и видео ДнепроГЭС для подготовки новой атаки.

суд Закарпатье заключенные Коллаборант судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
