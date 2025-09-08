На Закарпатье судили коллаборанта, который добровольно устроился к оккупантам охранять заключенных

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Закарпатской областной прокуратурой сообщается о вынесении приговора жителю Херсонской области, который признан виновным в сотрудничестве с оккупационными властями РФ. Он охранял заключенных, а теперь стал одним из них.

Информацию о судебном заседании обнародовало ГБР.

Детали дела

40-летний мужчина из Херсонской области добровольно согласился на должность инспектора в незаконных правоохранительных органах, созданных оккупантами в июне 2022 года. Он осуществлял контроль за выполнением режима содержания заключенных.

Показания нескольких лиц подтвердили, что мужчина получал оружие для охраны заключенных и дальнейшую зарплату от оккупационных властей.

Подозреваемый находился в розыске и был задержан в феврале 2024 года в Херсоне, после чего доставлен в Закарпатье и помещен под стражу.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 7 ст. 111-1 — добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

