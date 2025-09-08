Видео
На Франковщине оштрафовали женщину, которая выбила зуб соседу

На Франковщине оштрафовали женщину, которая выбила зуб соседу

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 10:02
Пенсионерка выбила соседу зуб лопатой на Прикарпатье - суд вынес приговор
Суд. Иллюстративное фото: Freepik

Верховинский районный суд Ивано-Франковской области признал виновной пенсионерку, которая во время конфликта с соседом ударила его лопатой, выбив зуб. Ссора возникла после того, как мужчина пожаловался женщине на то, что ее собаки укусили его дочь.

Об этом говорится в приговоре Верховинского районного суда.

Читайте также:

Судья вынес приговор пенсионерке

Инцидент произошел 9 июня 2024 года на полонине Дуконя в селе Грамотное.

По версии обвиняемой, еще днем дети потерпевшего проезжали на мотоциклах мимо ее дома, а затем и сам мужчина с сыном. Когда они остановились у ворот, на них начали лаять собаки.

Вечером, по словам пенсионерки, мужчина с сыном дважды проезжали мимо ее двора, и его разозлил лай собак. Впоследствии они оставили мотоциклы возле здания, где делают брынзу, и побежали за ее мужем. В конюшне, говорит обвиняемая, потерпевший первым набросился на нее — ударил по голове, сбил с ног, после чего начал бить ногами. Она уверяет, что отбивалась исключительно ногами.

Потерпевший во время судебного заседания рассказал другую версию. По его словам, в тот день собака женщины укусила его дочь за ногу. Ребенок бросил камень в животное, после чего муж обвиняемой ударил ее палкой по голове. Разъяренный отец приехал выяснить ситуацию, и тогда на него напала хозяйка собаки.

"В это время из конюшни выбежала владелица собаки с лопатой, которой дважды ударила его по лицу. Тогда сын потерпевшего забрал у нее лопату и бросил на землю. Однако женщина подняла ее и ударила его по голове третий раз так, что лопата сломалась", — говорится в материалах дела.

В результате нападения мужчина потерял один верхний зуб, получил ссадины на лице и затылке. Экспертиза установила, что повреждения являются легкими.

Суд не принял во внимание показания обвиняемой, признав их непоследовательными. Женщину оштрафовали на 850 гривен, а также частично удовлетворили иск потерпевшего о возмещении расходов на адвоката — 9 тысяч 245 гривен.

Ранее стало известно, что в Чернигове мужчину осудили за мелкую кражу, как коррупционера.

А также мы писали, что суд вынес приговор жителю Харьковщины, который помогал оккупантам.

суд конфликт пенсионеры Ивано-Франковская область собака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
