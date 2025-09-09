На Ровенщине женщина требовала долг по алиментам у военного из плена — приговор суда

Суд. Иллюстративное фото: Freepik

В Ровенской области женщина через суд требовала взыскать с бывшего мужа, военнослужащего, долг по алиментам, который якобы возник во время его пребывания в российском плену. Апелляционный суд частично поддержал ее требования.

Об этом говорится в решении Ровенского апелляционного суда.

Реклама

Читайте также:

Суд обязал военного выплатить несуществующий долг

Из материалов дела известно, что после развода супруги заключили договор об уплате алиментов на ребенка. Впоследствии бывшая жена подала иск, требуя увеличить размер выплат и взыскать якобы имеющуюся задолженность за время, когда мужчина находился в российском плену.

Местный суд частично удовлетворил иск, определив долг по алиментам в полном объеме. Однако апелляционная инстанция установила, что в этот период обязанности военнослужащего выполняли его родители, которые по поручению сына регулярно перечисляли средства на содержание внука. Это подтверждается их показаниями и справками финансового учреждения.

Судьи пришли к выводу, что решение предыдущего суда было принято с неполным выяснением обстоятельств и неправильным применением норм материального права. Поэтому апелляционный суд постановил взыскать с ответчика только разницу между суммой, предусмотренной договором, и средствами, которые уже платили его родители.

Напомним, в Ивано-Франковской области пенсионерка выбила соседу зуб лопатой после ссоры из-за собак.

А также суд вынес приговор работнику ТЦК, который требовал взятку у военнообязанного.