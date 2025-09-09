На Ровенщине женщина требовала долг по алиментам у военного из плена — приговор суда

Женщина отсудила у воина "долг" по алиментам, пока он был в плену
В Ровенской области женщина через суд требовала взыскать с бывшего мужа, военнослужащего, долг по алиментам, который якобы возник во время его пребывания в российском плену. Апелляционный суд частично поддержал ее требования.
Об этом говорится в решении Ровенского апелляционного суда.
Суд обязал военного выплатить несуществующий долг
Из материалов дела известно, что после развода супруги заключили договор об уплате алиментов на ребенка. Впоследствии бывшая жена подала иск, требуя увеличить размер выплат и взыскать якобы имеющуюся задолженность за время, когда мужчина находился в российском плену.
Местный суд частично удовлетворил иск, определив долг по алиментам в полном объеме. Однако апелляционная инстанция установила, что в этот период обязанности военнослужащего выполняли его родители, которые по поручению сына регулярно перечисляли средства на содержание внука. Это подтверждается их показаниями и справками финансового учреждения.
Судьи пришли к выводу, что решение предыдущего суда было принято с неполным выяснением обстоятельств и неправильным применением норм материального права. Поэтому апелляционный суд постановил взыскать с ответчика только разницу между суммой, предусмотренной договором, и средствами, которые уже платили его родители.
