Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Женщина отсудила у воина "долг" по алиментам, пока он был в плену

Женщина отсудила у воина "долг" по алиментам, пока он был в плену

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 10:02
На Ровенщине женщина требовала долг по алиментам у военного из плена — приговор суда
Суд. Иллюстративное фото: Freepik

В Ровенской области женщина через суд требовала взыскать с бывшего мужа, военнослужащего, долг по алиментам, который якобы возник во время его пребывания в российском плену. Апелляционный суд частично поддержал ее требования.

Об этом говорится в решении Ровенского апелляционного суда.

Реклама
Читайте также:

Суд обязал военного выплатить несуществующий долг

Из материалов дела известно, что после развода супруги заключили договор об уплате алиментов на ребенка. Впоследствии бывшая жена подала иск, требуя увеличить размер выплат и взыскать якобы имеющуюся задолженность за время, когда мужчина находился в российском плену.

Местный суд частично удовлетворил иск, определив долг по алиментам в полном объеме. Однако апелляционная инстанция установила, что в этот период обязанности военнослужащего выполняли его родители, которые по поручению сына регулярно перечисляли средства на содержание внука. Это подтверждается их показаниями и справками финансового учреждения.

Судьи пришли к выводу, что решение предыдущего суда было принято с неполным выяснением обстоятельств и неправильным применением норм материального права. Поэтому апелляционный суд постановил взыскать с ответчика только разницу между суммой, предусмотренной договором, и средствами, которые уже платили его родители.

Напомним, в Ивано-Франковской области пенсионерка выбила соседу зуб лопатой после ссоры из-за собак.

А также суд вынес приговор работнику ТЦК, который требовал взятку у военнообязанного.

 

суд алименты долги военнослужащие судебные решения
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации