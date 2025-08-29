Суд позбавив волі жінку, яка до смерті забила колишнього співмешканця

Засідання суду. Ілюстраційне фото: pexels.com

У Кременчуцькому районі судили жінку, яка завдала колишньому співмешканцю тілесні ушкодження, що призвали до смерті. За це суд призначив їх покарання.

Про це сказано на сайті Полтавської обласної прокуратури.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у червні 2025 року 30-річна жінка, перебуваючи вдома в стані алкогольного сп’яніння, вступила в конфлікт зі своїм колишнім співмешканцем, який завітав до неї. Під час сварки вона завдала йому кілька ударів ногами у груди. Отримані травми виявилися смертельними, і чоловік помер.

Встановлено, що обвинувачена вже мала судимість за крадіжку та вчинила цей злочин у період іспитового строку. Під час судового розгляду вона свою провину визнала.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною за скоєння злочину і признав покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 7 років та 7 місяців. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

