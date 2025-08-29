Відео
Жінка вдарила колишнього співмешканця до смерті — що вирішив суд

Жінка вдарила колишнього співмешканця до смерті — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 01:24
Суд позбавив волі жінку, яка до смерті забила колишнього співмешканця
Засідання суду. Ілюстраційне фото: pexels.com

У Кременчуцькому районі судили жінку, яка завдала колишньому співмешканцю тілесні ушкодження, що призвали до смерті. За це суд призначив їх покарання.

Про це сказано на сайті Полтавської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у червні 2025 року 30-річна жінка, перебуваючи вдома в стані алкогольного сп’яніння, вступила в конфлікт зі своїм колишнім співмешканцем, який завітав до неї. Під час сварки вона завдала йому кілька ударів ногами у груди. Отримані травми виявилися смертельними, і чоловік помер.

Встановлено, що обвинувачена вже мала судимість за крадіжку та вчинила цей злочин у період іспитового строку. Під час судового розгляду вона свою провину визнала.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною за скоєння злочину і признав покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 7 років та 7 місяців. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Волині суд призначив штраф військовому, який побив свою дружину.

Також ми повідомляли, що в Чернігівській області чоловіка позбавили волі на 6 років. Причиною стали те, що він бив дітей співмешканки за те, що вони без дозволу рвали персики у сусіда.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
