Боєць ЗСУ на Волині побив свою дружину, за що отримав вирок суду

На Волині міський суд виніс рішення щодо військовослужбовця, який був визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення — заподіянні легких тілесних ушкоджень. Він побив свою дружину.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з встановленими фактами, головний сержант однієї з військових частин під час сімейного конфлікту вдома навмисно застосував фізичне насильство до своєї дружини, штовхаючи її та хапаючи за руки, що призвело до появи синців на правій руці та лівій нозі.

Підсудний визнав свою вину, щиро каявся у скоєному та погодився на розгляд справи в спрощеному порядку.

Рішення суду

Суд врахував каяття військового, як обставини що пом’якшують покарання. В результаті було вирішено призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 680 гривень.

