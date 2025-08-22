Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Волині судили бійця ЗСУ, який побив дружину — який вирок

На Волині судили бійця ЗСУ, який побив дружину — який вирок

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 01:03
Боєць ЗСУ на Волині побив свою дружину, за що отримав вирок суду
Насильство в родині. Ілюстративне фото: pexels.com

На Волині міський суд виніс рішення щодо військовослужбовця, який був визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення — заподіянні легких тілесних ушкоджень. Він побив свою дружину.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з встановленими фактами, головний сержант однієї з військових частин під час сімейного конфлікту вдома навмисно застосував фізичне насильство до своєї дружини, штовхаючи її та хапаючи за руки, що призвело до появи синців на правій руці та лівій нозі.

Підсудний визнав свою вину, щиро каявся у скоєному та погодився на розгляд справи в спрощеному порядку.

Рішення суду

Суд врахував каяття військового, як обставини що пом’якшують покарання. В результаті було вирішено призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 680 гривень.

Раніше повідомлялось про вирок суду на Чернігівщині. Чоловіка, який п'ять днів бив дітей та співмешканку визнали винним і винесли суворий вирок.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який знущався зі своєї тещі

суд побиття Волинська область насильство судові рішення
Володимир Козир - Редактор
Автор:
Володимир Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації