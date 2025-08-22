Боец ВСУ на Волыни избил свою жену, за что получил приговор суда

Насилие в семье. Иллюстративное фото: pexels.com

На Волыни городской суд вынес решение в отношении военнослужащего, который был признан виновным в совершении уголовного преступления - причинении легких телесных повреждений. Он избил свою жену.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно установленным фактам, главный сержант одной из воинских частей во время семейного конфликта дома намеренно применил физическое насилие к своей жене, толкая ее и хватая за руки, что привело к появлению синяков на правой руке и левой ноге.

Подсудимый признал свою вину, искренне раскаивался в содеянном и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке.

Решение суда

Суд учел раскаяние военного, как обстоятельства смягчающие наказание. В результате было решено назначить наказание в виде штрафа в размере 680 гривен.

