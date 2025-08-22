Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Волыни судили бойца ВСУ, который избил жену — какой приговор

На Волыни судили бойца ВСУ, который избил жену — какой приговор

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 01:03
Боец ВСУ на Волыни избил свою жену, за что получил приговор суда
Насилие в семье. Иллюстративное фото: pexels.com

На Волыни городской суд вынес решение в отношении военнослужащего, который был признан виновным в совершении уголовного преступления - причинении легких телесных повреждений. Он избил свою жену.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно установленным фактам, главный сержант одной из воинских частей во время семейного конфликта дома намеренно применил физическое насилие к своей жене, толкая ее и хватая за руки, что привело к появлению синяков на правой руке и левой ноге.

Подсудимый признал свою вину, искренне раскаивался в содеянном и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке.

Решение суда

Суд учел раскаяние военного, как обстоятельства смягчающие наказание. В результате было решено назначить наказание в виде штрафа в размере 680 гривен.

Ранее сообщалось о приговоре суда на Черниговщине. Мужчину, который пять дней бил детей и сожительницу признали виновным и вынесли суровый приговор.

Напомним, недавно мы писали о военном, который издевался над своей тещей.

суд избиение Волынская область насилие судебные решения
Владимир Козырь - Редактор
Автор:
Владимир Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации