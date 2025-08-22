Боец ВСУ на Волыни избил свою жену, за что получил приговор суда

На Волыни судили бойца ВСУ, который избил жену — какой приговор
На Волыни городской суд вынес решение в отношении военнослужащего, который был признан виновным в совершении уголовного преступления - причинении легких телесных повреждений. Он избил свою жену.
Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно установленным фактам, главный сержант одной из воинских частей во время семейного конфликта дома намеренно применил физическое насилие к своей жене, толкая ее и хватая за руки, что привело к появлению синяков на правой руке и левой ноге.
Подсудимый признал свою вину, искренне раскаивался в содеянном и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке.
Решение суда
Суд учел раскаяние военного, как обстоятельства смягчающие наказание. В результате было решено назначить наказание в виде штрафа в размере 680 гривен.
