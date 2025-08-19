Відео
Головна Новини дня У Чернігові судили чоловіка — п'ять днів бив дітей за персики

Дата публікації: 19 серпня 2025 01:03
Чоловік п'ять днів знущався з дітей за те, що вони рвали персики у сусіда, за що отримав покарання суду
Насильство в родині. Ілюстративне фото: pexels.com

В Чернігівській області суд виніс вирок чоловікові, який був визнаний винним у катуваннях дітей своєї співмешканки. П'ять днів він знущався з них за те, що вони без дозволу рвали персики у сусіда.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора

Деталі справи

Суд з'ясував, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, протягом п'яти днів здійснював фізичне насильство над 11-річною дівчинкою та 12-річним хлопчиком. Причиною жорстокого поводження стало те, що діти без дозволу нарвали персики у сусіда.

За даними ювенальних прокурорів Чернігівської області, чоловік застосовував різноманітні підручні засоби для побиття дітей: металеві та дерев'яні палиці, сокиру, ніж. Також він завдав легких тілесних ушкоджень своїй співмешканці, яка намагалася зупинити його жорстокість.

Внаслідок катувань діти отримали множинні переломи верхніх кінцівок, закриту черепно-мозкову травму, численні садна та гематоми по всьому тілу. 

Рішення суду

На суді чоловік не визнав свою провину. Суд визнав його винним у скоєнні злочинів, передбачених статтями 127 та 125 КК України, та призначив максимальне покарання — шість років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Одещині військовий не тільки незаконно зберігав вдома АК-74, але й побив ним сусіда. Суд виніс вирок.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який знущався зі своєї тещі. 

суд діти побиття Чернігівська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
