Главная Новости дня В Чернигове судили мужчину — пять дней избивал детей за персики

В Чернигове судили мужчину — пять дней избивал детей за персики

Дата публикации 19 августа 2025 01:03
Мужчина пять дней издевался над детьми за то, что они рвали персики у соседа, за что получил наказание суда
Насилие в семье. Иллюстративное фото: pexels.com

В Черниговской области суд вынес приговор мужчине, который был признан виновным в пытках детей своей сожительницы. Пять дней он издевался над ними за то, что они без разрешения рвали персики у соседа.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте также:

Детали дела

Суд выяснил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в течение пяти дней совершал физическое насилие над 11-летней девочкой и 12-летним мальчиком. Причиной жестокого обращения стало то, что дети без разрешения нарвали персики у соседа.

По данным ювенальных прокуроров Черниговской области, мужчина применял разнообразные подручные средства для избиения детей: металлические и деревянные палки, топор, нож. Также он нанес легкие телесные повреждения своей сожительнице, которая пыталась остановить его жестокость.

В результате пыток дети получили множественные переломы верхних конечностей, закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ссадины и гематомы по всему телу.

Решение суда

На суде мужчина не признал свою вину. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 127 и 125 УК Украины, и назначил максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области военный не только незаконно хранил дома АК-74, но и избил им соседа. Суд вынес приговор.

Напомним, недавно мы писали о военном, который издевался над своей тещей.

суд дети избиение Черниговская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
