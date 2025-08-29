Видео
Женщина ударила бывшего сожителя до смерти — что решил суд

Женщина ударила бывшего сожителя до смерти — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 01:24
Суд лишил свободы женщину, которая до смерти забила бывшего сожителя
Заседание суда. Иллюстрационное фото: pexels.com

В Кременчугском районе судили женщину, которая нанесла бывшему сожителю телесные повреждения, которые привели к смерти. За это суд назначил их наказание. 

Об этом сказано на сайте Полтавской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в июне 2025 года 30-летняя женщина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт со своим бывшим сожителем, который пришел к ней. Во время ссоры она нанесла ему несколько ударов ногами в грудь. Полученные травмы оказались смертельными, и мужчина скончался.

Установлено, что обвиняемая уже имела судимость за кражу и совершила это преступление в период испытательного срока. Во время судебного разбирательства она свою вину признала.

Решение суда

Суд признал женщину виновной за совершение преступления и признал наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 7 месяцев. До вступления приговора в законную силу она будет находиться под стражей.

Напомним, недавно мы писали, что на Волыни суд назначил штраф военному, который избил свою жену.

Также мы сообщали, что в Черниговской области мужчину лишили свободы на 6 лет. Причиной стали то, что он бил детей сожительницы за то, что они без разрешения рвали персики у соседа.

суд скандал убийство Кременчуг Криминал судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
