Суд лишил свободы женщину, которая до смерти забила бывшего сожителя

В Кременчугском районе судили женщину, которая нанесла бывшему сожителю телесные повреждения, которые привели к смерти. За это суд назначил их наказание.

Об этом сказано на сайте Полтавской областной прокуратуры.

Детали дела

Согласно материалам дела, в июне 2025 года 30-летняя женщина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт со своим бывшим сожителем, который пришел к ней. Во время ссоры она нанесла ему несколько ударов ногами в грудь. Полученные травмы оказались смертельными, и мужчина скончался.

Установлено, что обвиняемая уже имела судимость за кражу и совершила это преступление в период испытательного срока. Во время судебного разбирательства она свою вину признала.

Решение суда

Суд признал женщину виновной за совершение преступления и признал наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 7 месяцев. До вступления приговора в законную силу она будет находиться под стражей.

