Суд призначив умовний термін жінці, яка виправдовувала війну Росії проти України

Суддя виносить вирок. Фото: Freepik

У Харківській області судили жінку з села Буди, яка виправдовувала збройну агресію РФ та публікувала дописи в забороненій соцмережі "Однокласники". За це їй призначили певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, жінка, використовуючи VPN, заходила в заборонену на території України соціальну мережу "Однокласники" з особистого ноутбука.

Слідство встановило, що ці дії мали місце не раніше 23 квітня 2022 року — вже після п’яти років з моменту офіційного блокування ресурсу в Україні, яке відбулось 28 квітня 2017 року.

У вироку суду вказано, що обвинувачена активно взаємодіяла з проросійським контентом: ставила позначки "клас" і поширювала наступні дописи інших користувачів:

допис "Ворог буде розбитий! Перемога буде за нами!" з фотознімком чоловіків у військовій формі на воєнній броньованій техніці, імовірно військовослужбовців РФ, з прапором СРСР;

допис "Якщо довго сидіти на березі річки Кальміус, то можна почути, як у смердючих підвалах 'Азовсталі' повільно затихають пісні про щеневмерлу" з карикатурним зображенням, на якому відтворено, начебто, хтось вигукує "Слава Україні" з бункера "Азовсталі";

допис про удар по багатоповерхівці в Одесі зі звинуваченням української ППО.

Окрім поширення ворожих наративів, 24 квітня 2022 року обвинувачена від власного імені опублікувала ще низку дописів:

допис "Виховані люди, ми вас чекаємо! Я за спецоперацію та за звільнення російськомовного народу!";

допис з фото людини, схожої на глави Кремля, зі словами "Ми з тобою, командир!".

Під час судового розгляду жінка повністю визнала свою провину.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що обвинувачена неодноразово поширювала ворожу пропаганду, яка виправдовувала збройну агресію Російської Федерації проти України, а також возвеличувала її учасників.

У підсумку, згідно з вироком, суд призначив жінці покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, замінивши його умовним терміном із випробувальним строком тривалістю два роки.

Засіб, за допомогою якого здійснювались злочинні дії — ноутбук, конфісковано в дохід держави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Харкові судили жінку, яка за гроші знищувала чуже майно підпалом. За вчинення диверсії її посадили до в'язниці.

Також ми повідомляли, що житель Рівного поширював інформацію про дислокацію військових ЗСУ. За це його притягнули для кримінальної відповідальності.