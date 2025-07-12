Чоловік інформував про дислокацію військових — як його покарав суд

Viber на екрані смартфона. Фото ілюстративне: tokar.ua

Житель Рівного поширював інформацію про дислокацію українських військовослужбовців. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Рівненський міський суд ухвалив 9 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант 1 лютого поточного року опублікував у Viber-групі скриншот, на якому позначив на гугл-карті розташування військового об'єкта. У відкритому доступі такі дані раніше не оприлюднювали ані Генштаб ЗСУ, ані Міністерство оборони України, ані інші уповноважені державні органи.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав. Навіщо поширював інформацію про ЗСУ в месенджері — він не пояснив.

Суддя визнав фігуранта винним. За вчинене чоловік мав провести у в'язниці п'ять років, але покарання замінили роком іспитового строку. Крім того, у засудженого конфіскують IPhone 7.



Упродовж 30 днів від дня проголошення судового рішення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Одеській області батько трьох дітей відмовився від мобілізації. Його засудили до трьох років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що на Харківщині чоловік убив 14-річного підлітка. За вчинене він проведе у в'язниці 14 років.