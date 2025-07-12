Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина информировал о местонахождении ВСУ — что решил суд

Мужчина информировал о местонахождении ВСУ — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 00:33
Мужчина информировал о дислокации военных — как его наказал суд
Viber на экране смартфона. Фото иллюстративное: tokar.ua

Житель Ровно распространял информацию о дислокации украинских военнослужащих. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ровенский городской суд вынес 9 июля.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант 1 февраля текущего года опубликовал в Viber-группе скриншот, на котором обозначил на гугл-карте расположение военного объекта. В открытом доступе такие данные ранее не обнародовали ни Генштаб ВСУ, ни Министерство обороны Украины, ни другие уполномоченные государственные органы.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал. Зачем распространял информацию о ВСУ в мессенджере — он не объяснил.

Судья признал фигуранта виновным. За содеянное мужчина должен был провести в тюрьме пять лет, но наказание заменили годом испытательного срока. Кроме того, у осужденного конфискуют IPhone 7.

В течение 30 дней со дня провозглашения судебного решения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Одесской области отец троих детей отказался от мобилизации. Его приговорили к трем годам заключения.

Также мы сообщали, что на Харьковщине мужчина убил 14-летнего подростка. За совершенное он проведет в тюрьме 14 лет.

суд правосудие Viber военнослужащие судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации