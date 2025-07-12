Мужчина информировал о дислокации военных — как его наказал суд

Viber на экране смартфона. Фото иллюстративное: tokar.ua

Житель Ровно распространял информацию о дислокации украинских военнослужащих. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ровенский городской суд вынес 9 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант 1 февраля текущего года опубликовал в Viber-группе скриншот, на котором обозначил на гугл-карте расположение военного объекта. В открытом доступе такие данные ранее не обнародовали ни Генштаб ВСУ, ни Министерство обороны Украины, ни другие уполномоченные государственные органы.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал. Зачем распространял информацию о ВСУ в мессенджере — он не объяснил.

Судья признал фигуранта виновным. За содеянное мужчина должен был провести в тюрьме пять лет, но наказание заменили годом испытательного срока. Кроме того, у осужденного конфискуют IPhone 7.



В течение 30 дней со дня провозглашения судебного решения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Одесской области отец троих детей отказался от мобилизации. Его приговорили к трем годам заключения.

Также мы сообщали, что на Харьковщине мужчина убил 14-летнего подростка. За совершенное он проведет в тюрьме 14 лет.