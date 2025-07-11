Суд покарав батька трьох дітей за відмову від мобілізації

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

В Одеській області батько трьох дітей отримав повістку, але відмовився від мобілізації. За суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, житель Одеської області пройшов у липні 2024 року військово-лікарську комісію. За результатами ВЛК чоловіка визнали придатним до служби та видали "бойову" повістку. Однак громадянин не прийшов на відправлення до військової частини.

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Під час суді чоловік визнав свою провину. Він заявив, що не прийшов до ТЦК, бо мав багато справ. Крім того він сказав, що є батькові трьох дітей. Зокрема, має двох неповнолітніх дітей та повнолітню доньку дружини.

Також житель Одеської області поінформував, що працює помічником і вже заброньований.

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Рішення суду

Судом було встановлено, що громадянин дійсно виховує двох неповнолітніх дітей і у пари є ще повнолітня донька дружини. Також чоловік має "бронь" до грудня 2025 року.

Вивчивши матеріали справу, суд визнав жителя Одещини винним за статею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у військовозобов'язаний у Полтавській області ухилився від військового призову. За це його притягнули до кримінальної відповідальності.



Також ми писали, що у Харкові чоловік намагався підкупити посадовців обласного ТЦК, щоб отримати відстрочку від мобілізації. За це йому призначили великий штраф.