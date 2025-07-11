Суд наказал отца троих детей за отказ от мобилизации

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Одесской области отец троих детей получил повестку, но отказался от мобилизации. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, житель Одесской области прошел в июле 2024 года военно-врачебную комиссию. По результатам ВВК мужчину признали годным к службе и выдали "боевую" повестку. Однако гражданин не пришел на отправку в воинскую часть.

Во время суде мужчина признал свою вину. Он заявил, что не пришел в ТЦК, потому что имел много дел. Кроме того он сказал, что является отцу троих детей. В частности, имеет двух несовершеннолетних детей и совершеннолетнюю дочь жены.

Также житель Одесской области проинформировал, что работает помощником и уже забронирован.

Решение суда

Судом было установлено, что гражданин действительно воспитывает двух несовершеннолетних детей и у пары есть еще совершеннолетняя дочь жены. Также мужчина имеет "бронь" до декабря 2025 года.

Изучив материалы дела, суд признал жителя Одесской области виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что военнообязанный в Полтавской области уклонился от военного призыва. За это его привлекли к уголовной ответственности.



Также мы писали, что в Харькове мужчина пытался подкупить должностных лиц областного ТЦК, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За это ему назначили крупный штраф.