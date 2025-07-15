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Женщина прославляла армию РФ в соцсети — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 01:03
Суд назначил условный срок женщине, которая оправдывала войну России против Украины
Судья выносит приговор. Фото: Freepik

В Харьковской области судили женщину из села Буды, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ и публиковала сообщения в запрещенной соцсети "Одноклассники". За это ей назначили определенное наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, женщина, используя VPN, заходила в запрещенную на территории Украины социальную сеть "Одноклассники" с личного ноутбука.

Следствие установило, что эти действия имели место не ранее 23 апреля 2022 года — уже после пяти лет с момента официального блокирования ресурса в Украине, которое состоялось 28 апреля 2017 года.

В приговоре суда указано, что обвиняемая активно взаимодействовала с пророссийским контентом: ставила отметки "класс" и распространяла следующие сообщения других пользователей:

  • сообщение "Враг будет разбит! Победа будет за нами!" с фотоснимком мужчин в военной форме на военной бронированной технике, предположительно военнослужащих РФ, с флагом СССР;
  • сообщение "Если долго сидеть на берегу реки Кальмиус, то можно услышать, как в вонючих подвалах 'Азовстали' медленно затихают песни о щеневмерле" с карикатурным изображением, на котором воспроизведено, будто кто-то выкрикивает "Слава Украине" из бункера "Азовстали";
  • сообщение об ударе по многоэтажке в Одессе с обвинением украинской ПВО.

Кроме распространения враждебных нарративов, 24 апреля 2022 года обвиняемая от собственного имени опубликовала еще ряд сообщений:

  • сообщение "Воспитанные люди, мы вас ждем! Я за спецоперацию и за освобождение русскоязычного народа!";
  • сообщение с фото человека, похожего на главу Кремля, со словами "Мы с тобой, командир!".

Во время судебного разбирательства женщина полностью признала свою вину.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что обвиняемая неоднократно распространяла враждебную пропаганду, которая оправдывала вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, а также возвеличивала ее участников.

В итоге, согласно приговору, суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы, заменив его условным сроком с испытательным сроком продолжительностью два года.

Средство, с помощью которого осуществлялись преступные действия — ноутбук, конфисковано в доход государства.

Напомним, недавно мы писали, что в Харькове судили женщину, которая за деньги уничтожала чужое имущество поджогом. За совершение диверсии ее посадили в тюрьму.

Также мы сообщали, что житель Ровно распространял информацию о дислокации военных ВСУ. За это его привлекли для уголовной ответственности.

суд Харьковская область война в Украине Россия судебные решения армия РФ
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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