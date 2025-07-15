Суд покарав жінку з Харкова, яка за гроші підпалила авто і релейну шафу

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Харкові судили жінку, яка знищила чуже майно підпалом, вчинивши таким чином диверсію. За це їй призначили жорстке покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у ніч проти 29 березня 2025 року обвинувачена підпалила автомобіль за грошову винагороду. Вона зняла підпал на відео, надіслала його замовнику через Telegram і після цього отримала 700 доларів на банківську картку. Унаслідок підпалу згоріла не лише ця машина, а й постраждало інше авто, припарковане поруч.

Увечері 8 квітня жінка вчинила новий підпал — цього разу релейної шафи світлофору на залізничній станції "Харків-Слобідський-Балашівка". За це їй заплатили 400 доларів.

Релейна шафа є об’єктом критичної інфраструктури, і її підпал під час воєнного стану класифікується як диверсія, спрямована на ослаблення держави.

Під час судового засідання обвинувачена визнала провину. Вона розповіла, що ідею з підпалами їй запропонувала знайома, пообіцявши гроші. Жінка запевнила, що нібито розкаялась. Відомо, що вона не одружена, офіційно не працевлаштована, а у квітні вже була умовно засуджена за спричинення тілесних ушкоджень.

Рішення суду

Слобідський районний суд міста Харкова, розглянувши справу, визнав жінку винною у вчиненні кількох злочинів і виніс їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Крім тюремного строку, суд зобов’язав обвинувачену компенсувати матеріальні збитки — 187 тисяч гривень власниці автомобіля, який згорів унаслідок підпалу

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